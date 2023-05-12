Кинопавильон, кампусы, ливневая канализация. Что должны построить в Якутске по мастер-плану

Будущий микрорайон «Спортивный». Фото: АО СЗ «РИА»

На совещании с помощником президента РФ Максимом Орешкиным обсудили ход реализации мастер-плана Якутска, который в июне хотят представить Владимиру Путину.

Как пишет пресс-служба главы и правительства Якутии, будут созданы не только новые рабочие места и диверсифицируется экономика, главным итогом станет значительное повышение качества жизни 40% населения республики, то есть, жителей столицы региона.

Отмечается, что в столице появятся новые рабочие места с высокой заработной платой и современная система образования. И вот что собираются построить в Якутске:

– Арктический центр эпоса и культуры;

– Новый комплекс Высшей школы музыки;

– Парк будущих поколений;

– Кинопавильон;

– Всемирный центр мамонта,

– Межвузовский кампус Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова;

– Учебно-лабораторный корпус с виварием Медицинского института СВФУ;

– студенческий кампус «Суперкампус» в районе Кангалассы

– два гостиничных комплекса на 239 номеров;

– Спортивно-оздоровительный центр в центральном парке (в СМИ его называют аквапарком)

– Реконструкция международного терминала аэропорта имени П.А. Ойунского

– Реализация исторического проекта «Старый город-2»;

– Многофункциональные центры в поселках;

– Обновление освещения в Якутске (аналоги «Светлой Читы» и «Светлого Биробиджана», которые уже в стадии реализации).

– Строительство завода строительных блоков

– Жатайская судоверфь;

– 4-ая очередь тепличного комплекса ООО «Саюри»;

– роботизированные животноводческие комплексы в Хатассах, убойные цехи

Также мастер-план предполагает реновацию 2,4 и 17-го кварталов, где сконцентрировано наибольшее количество аварийных ветхих домов города. Там создадут новый микрорайон «Спортивный».

Всего до 2030 года в этих кварталах планируется снести 161 многоквартирный дом. На их месте построят 46 домов, два детских сада, две школы и спорткомплекс. Также проведут реновацию на территории грузового речного порта Якутска, где планируется построить элитный комфортный район «Lena Pillars».

В целом, для полной ликвидации аварийного деревянного жилья планируется переселить 28 тысяч людей из 780 домов площадью 349 тыс. кв. м. Кроме того, должны благоустроить общественные пространства, провести капитальный ремонт улиц с обустройством ливневой канализации и развить общественный транспорт.

Сроки реализации проектов, скорее всего, растянутся на долгие годы. Что касается суммы, то, по словам Айсена Николаева, речь идет о «сотнях миллиардов рублей».

– Это не просто огромное финансирование, но и прямое улучшение жизни горожан, – говорил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Помощнику президента РФ презентовали план реновации трех кварталов Якутска (подробнее)

Юрий Трутнев отметил, что мастер-план развития Якутска находится в высокой степени готовности (подробнее)

На внедрение мастер-плана Якутска будет потрачено порядка 10 миллиардов рублей, и это не проект Артемия Лебедева (подробнее)

Евгений Григорьев представил мастер-план Якутска на ВЭФ-2022 (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.