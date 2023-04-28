Как Парк будущих поколений развивает у детей креативные навыки

Директор АНО ДПО «Парк будущих поколений» Вадим Яковлев. Фото: Пресс-служба АК «Алроса» (ПАО).

Благодаря этому партнерству студенты и школьники уже сегодня имеют возможность пройти бесплатное обучение по творческим направлениям. А пока ведется строительство объекта, сам парк с прошлого года функционирует на базе ИТ-куба в Якутске, где в октябре запустили бесплатные курсы для учащихся 5 - 8-х классов.

- Благодаря нашим партнерам - СВФУ имени М.К. Аммосова, компании «Мультидеск», Центру компетенций LETO, фотографу Алексею Павлову, которые непосредственно создают продукты креативных индустрий, мы смогли реализовать этот важный проект. Мы провели в Креасфере первое мероприятие - «Демодей курсов Парка будущих поколений» по направлениям «Фильммейкинг», «Анимация» и «Архитектура». Такие мероприятия планируется проводить здесь регулярно, - отметил директор АНО ДПО «Парк будущих поколений» Вадим Яковлев.

На днях ребята презентовали свои выпускные проекты в Креасфере.

Юлия Максимова, 7-й класс ЯГЛ. Фото: Пресс-служба АК «Алроса» (ПАО).

Юлия Максимова, 7-й класс ЯГЛ:

- Проект кукольного домика выполнен в скандинавском стиле, состоит из двух объемов треугольной формы. Домики двухъярусные. На переднем плане - входная дверь и панорамные окна. Боковые фасады скатные. Задний фасад открыт. Высота домика - 60 см, ширина - 45 см, глубина - 50 см. Два отдельных объема домика позволяют разделить пространство на зоны по желанию ребенка.

Парк будущих поколений - важный и востребованный проект. Он призван предоставить детям современное высококлассное образование, помочь им сделать первые шаги и почувствовать вкус к новым перспективным направлениям, в которых они смогут реализовать свои таланты.

- Впереди у нас еще множество различных мероприятий и мастер-классов. А уже в июне на базе Малой академии наук мы проведем первый детский фестиваль анимации, куда будет отобрано 100 детей со всей республики. Благодаря партнерству компании АЛРОСА и Целевого фонда будущих поколений бесплатное обучение по творческим направлениям стало доступно не только студентам профильных колледжей и вузов, но и школьникам, - сказал в завершение мероприятия Вадим Яковлев.