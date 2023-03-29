Проект аквапарка в Якутске представили на площадке ВЭБ.РФ

Фото: мэрия Якутска

Глава Якутска Евгений Григорьев представил проект строительства аквапарка в ходе презентации инвестиционного потенциала города на площадке ВЭБ.РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Окружной администрации.

Официально аквапарк называется спортивно-оздоровительным комплексом в рамках расширения Центрального парка культуры и отдыха города Якутска. Комплекс предназначен для занятий водными видами спорта, активного отдыха и развлечений.

На этой же площадке Григорьев подписал соглашение о сотрудничестве с АНО «Центр развития общественных пространств и парков».

Отмечается, что сотрудничество будет направлено на поиск ключевых инвестиционных проектов на территории Якутска, продвижение инвестиционных возможностей и проектов Якутска на территории Российской Федерации, содействие инновационному развитию региона в области туризма и общественных пространств.

В свою очередь основатель и руководитель проектов «Парки России» Сергей Буторин сообщил, что они приступают к разработке концепции развития парка в Якутске. Уже в апреле-мае этого года они посетят Якутск и начнут формировать дорожную карту реализации инфраструктурного проекта.

– Уже определен участок площадью 27 га под строительство спортивно-оздоровительного комплекса, пропускная способность которого может составить 700 человек в день, – написал Буторин в своем телеграм-канале.

Напомним, что в декабре 2021 года Евгений Григорьев заявил, что в Якутске в районе Вилюйского переулка появится аквапарк.

– По факту у нас теперь есть и подведенные коммуникации и ничем не обремененный участок — территория бывшего снежного полигона. Задача поставлена комплексная: кроме аквапарка необходимо также провести реконструкцию Парка культуры и отдыха, потому что он не ремонтировался еще с советских времен, — сказал тогда глава города.

В 2022 году Григорьев рассказывал, что определились с земельным участком, а также есть понимание, какая будет нужна инфраструктура.

– Сейчас вычистили под проект более трех гектар земли. Полная стоимость будет известна после проектно-сметной документации. В первом приближении оцениваем в районе четырех миллиардов рублей, – сообщил Григорьев в сентябре прошлого года.

Он добавил, что в данное время идет работа по привлечению инвестора, который сможет эксплуатировать и содержать проект.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.