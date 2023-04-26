Археологические раскопки на месте будущей гостиницы Cosmos перенесли с мая на июнь

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Начало самых масштабных в истории города Якутска раскопок общей площадью 2 тыс. кв.м. перенесли с мая на июнь, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Департамента по охране объектов культурного наследия республики Николая Макарова.

Их планируется провести на месте старой Центральной бани по улице Чернышевского, где будут строить 12-этажный отель Cosmos.

– Из имеющихся источников мы знаем, что недалеко от этого места располагался первый острог в долине Туймаада, что делает это место привлекательным для археологов, – рассказал Макаров.

По его словам, на земельном участке, отведенном под строительство гостиничного комплекса, находится объект археологического наследия – культурный слой исторической части Якутска XVII – начала XX веков.

Раскопки начнутся в июне после согласования и подписания соответствующих документов. К работам на участке планируется привлечь примерно 50-60 человек: археологов, экспертов, рабочих и волонтеров.

Напомним, что появление в Якутске новой гостиницы на месте снесенной Центральной бани обсуждается уже 6 лет. В феврале АО «РИК Плюс» объявила, что уже в этом году намеревается получить разрешение на строительство отеля Cosmos.

– Разработана архитектурно-функциональная концепция. В этом году предстоит завершить разработку проектно-сметной документации, пройти госэкспертизу и получить разрешение на строительство, – сообщала компания.

В прошлом году работы были приостановлены до проведения археологических спасательных работ. Подрядная организация в лице Республиканской инвестиционной компании согласилась передвинуть сроки начала строительства на год.

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