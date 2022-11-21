«ВИС»: строительная готовность Арктического центра эпоса и искусств в Якутске составляет 31%

Фото: Группа "ВИС"

Работы на стройплощадке Арктического центра эпоса и искусств будут продолжены даже при температурах до -35 градусов после обустройства теплового контура, сообщает пресс-служба группы «ВИС».

Генеральный подрядчик одной из самых обсуждаемых в республике строек выпустил пресс-релиз после выхода материала «КП – Якутии», в котором редакция задавалась вопросом, что сделано на этой стройплощадке за последние полгода.

Отмечается, в строительстве одного из крупнейших культурных кластеров Дальнего Востока России работает более 230 строителей и специалистов, а также 11 единиц спецтехники.

Сегодня они заняты закрытием временного теплового контура, благодаря которому работы на объекте будут продолжаться и с приходом морозов без технологического перерыва. В частности, зимой планируется обустраивать внутренние перегородки и инженерные коммуникации.

Фото: Группа "ВИС"

По последним данным, общая строительная готовность объекта оценивается в 31%. Во всех корпусах будущего Арктического центра продолжается армирование, монтаж опалубки и бетонирование колонн на отметке 2-4 этажей.

Параллельно идет разработка проекта временного теплоснабжения и закупка необходимого оборудования. На прилегающей территории перед входной группой выполняется подготовка основания под эспланаду (аллея, открытое пространство возле здания, прим.ред.).

Фото: Группа "ВИС"

– Объект уникален как по применяемым архитектурным решениям, так и по климатическим условиям, в которых он возводится. На сегодняшний день в мире не существует аналогов культурных центров, сопоставимых по масштабам, конструктивным особенностям и техническому оснащению, построенных в условиях вечной мерзлоты, – указано на сайте Группы «ВИС».

Справка «КП»:

Арктический центр эпоса и искусств реализуется Группой «ВИС» в рамках государственно-частного партнерства. Компания обеспечивает организацию финансирования, проектирование, строительство, оснащение и последующую техническую эксплуатацию культурного кластера в течение 7 лет. Финансовым партнером проекта выступает Газпромбанк.

Единый комплекс площадью почти 33 000 кв. метров на берегу озера Сайсары разместит под одной крышей филармонию, 2 театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Проект разработан ТПО «Резерв», участвовавшим в проектировании московского парка Зарядье, в тесном сотрудничестве с ведущими экспертами в сфере культуры и градостроительства Якутии.

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