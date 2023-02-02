На внедрение мастер-плана Якутска будет потрачено порядка 10 миллиардов рублей, и это не проект Артемия Лебедева

Источник: Институт генплана Москвы

В ближайшие два года на развитие Якутска будет выделено порядка 10 миллиардов рублей, объявил глава республики Айсен Николаев на совещании по развитию столицы.

Мастер-планов, как минимум, два. О каком же идет речь?

Недавно свой мастер-план Якутска презентовала студия Артемия Лебедева, подробнее о предложениях команды известного дизайнера и блогера можно прочесть по ссылке. Но как уточнила «КП —Якутия» в пресс-службе мэрии, Айсен Николаев говорил совсем не об этом проекте, а о победителе Всероссийского конкурса 2022 года.

Источник: Институт генплана Москвы

Речь идет о команде, возглавленной Институтом генплана Москвы, в которую также вошли специалисты из Санкт-Петербурга и их якутские коллеги из «ЛСТК Проект» и Северо-Восточного федерального университета.

Эти идеи, одобренные российскими экспертами и властями Якутии, будут реализованы в рамках инфраструктурных кредитов, выделенных на развитие 25 дальневосточных городов. На эти цели по поручению президента России Владимира Путина будет направлено 100 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Напомним, ранее студия Лебедева разработала дизайн-код для Якутска.

Самый масштабный инфраструктурный проект Якутии

Айсен Николаев подчеркнул, что в истории Якутии реализация столь масштабного проекта как развитие Якутска будет происходить впервые.

Фото: Андрей СОРОКИН

– На эти средства в Якутске мы планируем строительство инфраструктуры 2, 4, 17 кварталов. Уверен, что в ближайшие годы вся территория будет перестроена, возникнет новый микрорайон «Спортивный». Также средства будут направлены на реконструкцию площади Ленина и благоустройство всей территории набережной вокруг озера Сайсары. Работы должны начаться уже в этом году,– отметил он.

Для координации работы всех архитекторов, проектировщиков и строителей будет создан межведомственный проектный офис. Курировать его глава республики намерен лично.

В превращении Якутска в настоящий флагман региона предстоит опираться не только на мастер-план, но и на указ главы о развитии столицы до 2032 года. В первом документе подняты вопросы улучшения инфраструктуры, а во втором – пространственное планирование города.

Отмечается, что реализация планов уже стартовала в 2021 году с инвестиционного проекта комплексного развития микрорайона «Звездный», где до 2028 года будут построены дома для 11 тысяч человек. Он стал возможен также благодаря бюджетному кредиту в на 3,7 млрд рублей. Также привлечены инфраструктурные облигации в 2,7 млрд. рублей на строительство школы на 990 мест и поликлиники.

Кроме Якутска, в число дальневосточных городов, которые в ближайшее годы получат новый виток развития за счет федерального бюджета, вошел Нерюнгри.

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