В Якутске начинается расселение домов под будущий микрорайон «Спортивный»

Фото: АО СЗ «РИА»

В феврале этого года власти Якутии приняли решение о переселении жителей кварталов 2а, 2б, 2г, 4а, 4б, 4в и 17 в Якутске, в целом известных как «17 квартал». Об этом сообщает пресс-служба АО СЗ «РИА»

Ранее мы писали, что уже в этом году на месте деревянных бараков начнется реализация нового микрорайона «Спортивный» – приступят к строительству детского сада, двух школ и спорткомплекса.

Перед началом застройки предстоит расселить кварталы 2, 4, 17. Этот процесс будет идти постепенно, так как в Якутске нет настолько большого объема жилья, чтобы разом переселить жителей кварталов. Основной базой под программу переселения станет микрорайон «Звездный», куда первые жильцы заедут уже весной. Об этом читайте в репортаже «КП – Якутия».

И вот, 23 марта на встрече с старостами и активом Строительного округа руководство уполномоченного застройщика АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» озвучило список первых 25 многоквартирных домов, которые будут расселены уже в ближайшие месяцы.

Фото: АО СЗ «РИА»

В этот список вошли дома, которые попадут под расположение социальных объектов (двух школ по 550 мест и детского сада на 240 мест, ответственный застройщик Служба госзаказчика Якутии) и новых многоквартирных домов (застройщик РИА).

Под соцобъекты:

• Жорницкого 23, 25, 27, 27/1;

• Пионерская 10, 12, 12/1, 14, 16, 16/1, 18, 18/1, 20, 20/1, 22;

• Якутская 35/2;

• Пионерская, 8, 8/1, 8/2

Под МКД:

• Якутская 61/1, 63, 63/1

• ул. Пионерская 38/1, 40, 40/1.

Что касается расселения домов, которые попадают под расположение будущего спорткомплекса, то информация по адресам появится позже, после утверждения списка. Ответственным застройщиком назначено МКУ «Главстрой»

Расселением домов под соцобъекты будет заниматься Департамент жилищного отношений (ДЖО) Якутска. Под МКД – сам застройщик РИА.

По словам первого заместителя генерального директора АО СЗ «РИА» Лии Шайнуровой, жителям указанных адресов необходимо как можно скорее собрать документы для расселения, и определиться с тем, какой вариант расселения они выбирают: компенсация или получение квартир.

– Мы предлагаем переезжать в новый микрорайон «Звёздный». Есть и готовые дома, и активно строится новый сектор С, где появится ещё 10 МКД. Квартиры там с отделкой «под ключ», чтобы люди могли просто взять и переехать, – сказала она.

Заместитель руководителя ДЖО Якутска Вадим Семенов добавил, что по каждому случаю они будут отрабатывать индивидуально, учитывать максимально все пожелания.

– Будем плотно работать с управой округа, с старостами. Главное, что мы просим у жителей: не затягивать с документами, быть активными, выходить на соседей, доносить информацию. Чем скорее начнется первый этап застройки квартала, тем быстрей начнутся и следующие, – отметил чиновник.

Всего в кварталах 2а, 2б, 2г, 4а, 4б, 4в и 17 Якутска числится 154 объекта, подпадающих под расселение. Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории – 10 лет со дня его принятия.

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