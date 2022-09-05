Евгений Григорьев представил мастер-план Якутска на ВЭФ-2022

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В понедельник, 5 сентября, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке глава Якутска Евгений Григорьев представил мастер-план города, сообщает окружная администрация.

Реализовать его должны к 2032 году. К этому времени Якутск должен стать лучшим городом на вечной мерзлоте.

На форуме мэр представил два проекта. Первый — реконструкция городского парка культуры и отдыха, который скоро отметит свое 90-летие. Обновить любимое место отдыха горожан должны в ближайшие пять лет.

Второй проект — преобразование Старого города.

«У нас сохранились уникальные деревянные дома, таких нет в других дальневосточных городах. Мы хотим восстановить эти дома, чтобы придать нашему городу историческую особенность, туристическую привлекательность и свою идентичность», — сказал Евгений Григорьев.

Кроме того, в течение пяти лет должно начаться строительство аквапарка и экстрим-парка с круглогодичным посещением.

В заключение глава города сообщил, что в среду, 7 сентября, начнет работу форум «Якутск 4.0.0 Старт» с вовлечением активных горожан, федеральных экспертов, по итогам которого будут приняты решения для внесения изменений в Стратегию развития Якутска до 2032 года.

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