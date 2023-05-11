Помощнику президента РФ презентовали план реновации трех кварталов Якутска

Фото: Андрей СОРОКИН

В Якутск приехал помощник президента России Максим Орешкин, он вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым посетил 17-й квартал Якутска, где ему презентовали план реновации 2-го, 4-го и 17 кварталов.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии, план застройки представил мэр Якутска Евгений Григорьев. Вместо аварийных бараков в этих кварталах будет построен новый микрорайон «Спортивный».

Айсен Николаев отметил, что выполнен большой объем работы – Якутия вошла в число лидеров по исполнению программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

– В Якутске до конца 2023 года завершится расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. После этого периода аварийными были признаны еще 2 479 многоквартирных дома, в том числе в Якутске – 855 многоквартирных домов. Важно продолжить работы по переселению домов, чтобы значительно улучшить качество жизни людей. И мы приложим для этого все усилия, – сказал он.

Фото: Андрей СОРОКИН

Снос и переселение жителей кварталов из аварийного жилья будет идти в 5 этапов до 2030 года: планируется расселить и снести 161 многоквартирный дом.

На месте аварийных домов планируется построить 46 домов, общей площадью 327,7 тыс. кв. метров, два детских сада на 240 и 315 мест, две школы по 550 мест, спортивный комплекс. Новое современное жилье получат 17,5 тыс. горожан.

В программу переселения до 2025 года по кварталам «2», «4» и «17» включены 11 многоквартирных домов, из которых девять уже на данный момент уже расселены.

По словам руководителя региона, реновация этих трех кварталов станет экспериментальной моделью городских кварталов, реализуемых с применением механизма комплексного развития территорий и привлечением специального казначейского кредита.

Также помощник президента посетил историко-архитектурный комплекс «Старый город», осмотрел территории Жатайской судоверфи, ТОР «Якутия», «Суперкампуса», круглогодичного тепличного комплекса «Саюри», нового центра современного города (68 квартал), микрорайона «Звездный» квартала «Воинская часть» и место строительства Ленского моста.

Мастер-планы дальневосточных городов разрабатываются по поручению президента России. А программа реновации столиц дальневосточных регионов запущена на Восточном экономическом форуме в 2021 году.

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