Строительная готовность Жатайской судоверфи в Якутии составляет более 65%

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 4 марта, проверил ход строительства высокотехнологичной Жатайской судоверфи и крупных объектов социальной инфраструктуры Жатая, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Работы идут в целом по графику, но есть некоторое отставание по строительству самой судоверфи. Первая очередь Жатайской судоверфи должна быть введена в строй в этом году», — сказал он.

Он поручил принять все меры для того, чтобы во время строительного сезона завершить работы на этом очень важном для судостроительной отрасли всего Дальнего Востока объекте. Глава отметил, что дефицит средств, связанный с удорожанием оборудования и самой стройки, будет решаться совместно с правительством РФ.

Генеральный директор АО «Жатайская судоверфь» Петр Накул доложил главе республики, что сегодня готовность объекта составляет более 65%. Сейчас возводится блок корпусных производств, а основные работы по возведению корпуса здания завершены. Идут отделочные работы в административно-бытовых корпусах, которые должны завершить к июню, затем начнут устанавливать оборудование.

Финансирование со стороны Якутии и бюджетные инвестиции из федерального бюджета доведены в полном объеме. Все акции АО «Жатайская судоверфь» переданы в собственность Якутии, чтобы республика могла сама управлять всеми процессами в части строгого соблюдения контрактов.

Отмечается, что ввод Жатайской судоверфи обеспечит создание современного речного флота для грузоперевозок в Ленском бассейне и в Арктической зоне, в том числе по Севморпути. До 2036 года на Жатайской судоверфи планируют построить около 130 речных судов. Новая судоверфь рассчитана на строительство до десяти речных и морских судов ежегодно. Также здесь будут ремонтировать, модернизировать и утилизировать плавсредства.

Из-за отсутствия сообщения внутренних водных путей Ленского бассейна с другими бассейнами рек строительство и ремонт речных судов возможно только на судостроительной верфи в Якутии. Альтернативы Жатайской судоверфи в регионе нет.

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