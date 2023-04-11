Юрий Трутнев отметил, что мастер-план развития Якутска находится в высокой степени готовности

Фото: Андрей СОРОКИН

10 апреля во время рабочей поездки в Якутию зампред правительства РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание о подготовке мастер-плана города Якутска. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о реновации городов Дальнего Востока. В список вошли 25 городов.

«Работа уже началась. Первым этапом работы является подготовка мастер-планов городов. Шесть мастер-планов уже представлены главе государства и им одобрены. Сегодня мы будем рассматривать мастер-план Якутска», — открыл совещание Юрий Трутнев.

Якутск является третьим по количеству жителей городом Дальнего Востока. В нем живет 378,5 тысяч человек, за последние десять лет численность горожан увеличилась на 75,5 тысячи человек или на 25 %. К 2030 году ожидается рост численности населения до 418 тысяч человек, что создает определенную нагрузку на инфраструктуру.

Как подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев, мастер-план — это не просто генплан, а увязка всего развития города, раскрытие социального, экономического, демографического и трудового потенциала.

«Якутск, как и вся республика в целом, в последние годы демонстрирует очень хорошую динамику своего развития, увеличивается население города. Якутск стал одним из быстрорастущих городов не только Дальнего Востока и Сибири, но и страны в целом», — добавил он.

Фото: Андрей СОРОКИН

В основу мастер-плана, который был разработан ГАУ «Институт Генплана Москвы», легли результаты социологического опроса жителей Якутска. Оказалось, что горожан больше всего волнуют ветхое и аварийное жилье, дороги и благоустройство городской среды, качественные социальные объекты — все то, что обеспечивает комфортную жизнь.

Поэтому основной упор предлагается сделать на экономическом развитии, которое повлечет за собой улучшение качества жизни горожан.

Это строительство завода строительных блоков, запуск Жатайской судоверфи, налоговые послабления для субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие агропояса в пригородах Якутска. Будет построена 4-ая очередь тепличного комплекса ООО «Саюри», роботизированные животноводческие комплексы в Хатассах, убойные цехи и другие проекты.

Город рассматривается как транспортно-логистический узел, будущий креативный и мировой центр научных исследований. Заявлено строительство межвузовского кампуса и многофункционального «суперкампуса» для среднего профессионального образования, создание биотехнопарка, развитие всемирного центра мамонта и НОЦ «Север».

А в июне мастер-план развития Якутска планируется представить президенту страны Владимиру Путину.

«Мастер-план Якутска находится в достаточно высокой степени готовности, но есть несколько моментов, которые нужно доработать, в том числе вопросы, связанные с определением источников финансирования», — резюмировал Юрий Трутнев.

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