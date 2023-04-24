Глава Якутска рассказал, какие работы ведутся по созданию ливневой канализации

Фото: скриншот телеэфира

Порядка 90% улично-дорожной сети Якутска, не говоря уже про дворовые территории, не имеют системы водоотведения, а на создание нормальной системы ливневой канализации необходимы миллиарды рублей.

Об этом в телеэфире на канале «Россия 24» рассказал мэр Якутска Евгений Григорьев. Он отметил, что проблема ливневок остро стоит в большинстве городов России. Есть даже соответствующее поручение президента страны проработать вопрос строительства ливневых систем канализации.

– Наша проблема усугубляется тем, что город находится в условиях вечной мерзлоты. Вопрос строительства ливневой канализации – это вопрос стратегической жизнестойкости нашего города. Порядка 90% улично-дорожной сети Якутска, не говоря уже про дворовые территории, не имеют системы водоотведения. Город находится на равнине, в пойме реки, нет естественных уклонов, а из-за строительства возникает низменность, ведущая к подтоплению домов, – сказал Григорьев.

Он напомнил про случай, который широко разлетелся по СМИ и соцсетям – когда мужчина забрался в лодку и плавал по луже возле домов по улице Кирова.

– Помните эту фотографию с лодкой? К сожалению, этот двор каждый год тонул, и будет тонуть, пока не будет сделана система ливневой канализации. Там приходится работать только в режиме: появилась лужа – приехали – откачали.

Проект создания системы ливневой канализации в Якутске требует многомиллиардных затрат. Таких денег нет ни в бюджете республики, ни тем более, в городском. Но есть и другой выход.

– Сегодня есть возможность обойтись инвестобоснованием и проектными работами. Это порядка 180 миллионов рублей. Мы проводим работу с правительством республики, надеюсь на их поддержку. Чтобы можно было изыскать средства для участия в федеральных грантах и получения федерального финансирования. Поскольку ни республиканский, ни городской бюджеты за свои ресурсы этого сделать не сможет. Надо быть реалистами, – подчеркнул глава города.

Ранее Евгений Григорьев представил 28 марта на площадке ВЭБ.РФ проект реконструкции и строительства городской системы ливневой канализации.

Планируемая система ливневой канализации включает в себя строительство около 200 км новых лотков водоотведения, реконструкцию 25 км существующих лотков, установку 134 новых насосных станций и 248 водопропускных труб. Существующая система ливневого водоотведения в Якутске состоит из 56 км лотков, 10 км напорных сетей, 43 насосных станций.

Создание системы ливневой канализации позволит снять многие острые проблемы: предотвратить деградацию вечной мерзлоты и заболачивание территорий, обеспечить нормальную эксплуатацию и сохранность объектов улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры, общественных пространств и жилого фонда.

Григорьев уточнил, что проект предлагается реализовать в три этапа, до 2032 года. По предварительным расчетам, стоимость всех работ (предпроектные, ПИР, ПСД, СМР) может составить до 10 миллиардов рублей.

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