В Якутске приступят к реализации проекта «Старый город – 2»

Фото: мэрия Якутска

В Якутске будут перенесены и восстановлены два исторических дома по Ярославского 45/1 и Крупской 3/5 в рамках реализации проекта «Старый город – 2». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

21 апреля заместитель главы города Якутска Владимир Аржаков провел выездное совещание и осмотр двух домов по Ярославского 45/1 и Крупской 3/5, являющихся объектами архитектурного и исторического наследия деревянного зодчества 19 века.

Это первые дома, которые перенесут и восстановят в рамках проекта «Старый город-2». Соответствующие концессионные соглашения заключены с ООО «Основа» и ООО «Ренессанс наследие» в рамках планируемого развития квартала «55а».

– Заключенные соглашения позволят восстановить и сохранить облик этих домов, а также донести их архитектурное и историческое наследия до жителей города Якутска, – подчеркнул заместитель главы.

В рамках выездного совещания, также были рассмотрены вопросы дальнейшей работы городской администрации в части постепенной трансформации квартала «55а» и преображения его в туристический центр притяжения к 2030 году.

А пока дома в Залоге выглядят так. Фото: Иван БАРКОВ/Якутия.Инфо

О проекте «Старый город – 2» говорят уже несколько лет. Проект позволит сохранить памятники архитектуры и деревянного зодчества в районе Залога в треугольнике улиц Чернышевского, Ярославского и Крупской. Планируется не просто сохранить исторические дома, но и создать новый архитектурно-культурный центр в столице с комфортной городской средой.

В 2019 году тогдашний заммэра Якутска Василий Гоголев рассказывал «Якутия.Инфо», что «Старый город – 2» разделен на пять зон с целью привлечения потенциальных инвесторов на определенные участки.

А пока дома в Залоге выглядят так. Фото: Иван БАРКОВ/Якутия.Инфо

Исторические памятники в виде наследия деревянного сибирского зодчества 19-20 веков постройки будут отреставрированы на привлеченные средства. Естественно с учетом расселения нынешних жильцов. По ценам 2019 года обновление каждого участка оценивалось в размере 150 миллионов рублей.

В марте 2022 года руководитель департамента по охране объектов культурного наследия Якутии Николай Макаров сообщал, что начнется восстановление дома Суоруна Омоллоона по улице Чернышевского, за домом Арчы. Сейчас он стоит сгоревший. После восстановления там будет расположено образовательное учреждение.

Рядом будут расположены дома Гавриила Никифорова (также известного как Манньыаттаах уола) и художника Валериана Васильева. Их перенесут из других мест и также восстановят.

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