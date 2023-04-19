Квартиры комфорт и бизнес-класса. Как будет выглядеть новый элитный микрорайон Якутска «Lena Pillars»

Как выглядит район Речпорта и каким он должен стать. Фото: мэрия Якутска

В мэрии Якутска рассказали, как будет выглядеть новый элитный микрорайон «Lena Pillars», который планируется построить на территории нынешнего Речпорта.

Ранее мы писали об этом масштабном проекте, который должен полностью преобразить район Речпорта. Реализация проекта должна начаться уже в 2023 году и продлится она до 2033 года. В строительстве будет семь очередей. Первые дома планируется сдать уже в 2026 году.

Фото: мэрия Якутска

Кто строит и за сколько?

Проект реализует ООО «Речной порт «Якутск», компания ведёт подготовительные работы, приступила к разработке проектно-сметной документации. В настоящее им выкуплен земельный участок с кадастровым номером.

Инвестор рассчитывает на получение статуса резидента ТОР «Якутия». Вложения в проект составят около 53 миллиардов рублей, однако сумма еще может меняться.

Соглашение о реализации проекта было подписано на ВЭФ в сентябре 2022 года между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Якутии и компанией «Старвей Логистика».

Схема расположения микрорайона. Фото: мэрия Якутска

Сколько домов построят и какими они будут?

Внутри микрорайона запланировано строительство 33 многоквартирных домов общей жилой площадью 363 тысячи квадратных метров, из которых 16 тысяч квадратных метров займут коммерческие площади, также будут созданы 2502 машиноместа.

Этажность зданий составит от 9 до 25 этажей. Будут введены 7588 квартир комфорт и бизнес-класса. Общее количество жителей нового района составит более 12 тысяч людей. Также запланировано строительство четырёх детских садов на 350 мест каждый и двух общеобразовательных школ на 1100 мест каждая с окончанием реализации в 2035 году.

Фото: мэрия Якутска

Как пишет ЯСИА, в новом микрорайоне все необходимые удобства будут расположены в шаговой доступности.

– Жилой комплекс будет построен как маленький город. Жителям даже не придётся выходить на улицу, чтобы дойти до гаража, магазина, парикмахерской и так далее. Все бытовые услуги и предметы первой необходимости жильцы смогут получить внутри комплекса, — говорит руководитель департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Северина Архипова.

Фото: мэрия Якутска

Фасады центрального проспекта будут украшены национальными узорами и муралами с народными мотивами. Общественные пространства за пределами двора будут созданы как единая экосистема района: будет выполнено благоустройство и озеленение территории, появятся спортивные объекты и водно-оздоровительный комплекс, зоны отдыха, пешеходная набережная и лодочная станция.

Предполагается, что в «Lena Pillars» будет создано до 2000 новых рабочих мест в социальной сфере и малого бизнеса (кафе, офисы сферы услуг и другие).

А почему назвали «Lena Pillars»?

Название проекта «Lena Pillars» (Ленские столбы) выбрано неслучайно. В архитектурной концепции заложены отсылки к главной достопримечательности Якутии — Ленским столбам.

Они стали художественным прообразом будущего жилого района. Пластика фасадов, материалы образуют облик, напоминающий национальный парк на берегу реки Лены.

Фото: мэрия Якутска

Главным украшением станет благоустроенная пешеходная набережная с арт-объектами, световыми инсталляциями, прекрасными видами на реку и восходящее солнце. Набережная и новый район станут любимым местом отдыха всех горожан и центром притяжения туристов, а также фоном для памятных фотосессий в Якутске.

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