В Якутии планируется построить новый комплекс для Высшей школы музыки

Фото: Андрей СОРОКИН

В Якутске помощнику президента России Максиму Орешкину и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову представили проект строительства комплекса для Высшей школы музыки Якутии, сообщает пресс-служба правительства республики.

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что действующий комплекс школы был построен в 1992 году и включает 52 учебных, жилых, административных, технических здания. Износ строений составляет более 80%.

Один из коттеджей для проживания студентов Высшей школы музыки на 16 километре Покровского тракта. Фото: Андрей СОРОКИН

Новый объект рассчитан на 240 учащихся с интернатом на 150 мест. Госэкспертиза оценила проект в 1,6 млрд рублей. Новый корпус считается одним из важных частей мастер-плана Якутска.

Благодаря этому проекту, станет возможным открытие новых образовательных программ, таких как композиция, дирижирование, цифровые технологии в музыке и звуковой дизайн. Это позволит выпускать высококвалифицированные кадры для учреждений культуры и школ Якутии и Дальнего Востока. Кроме того, планируется открыть ассистентуры – стажировки для углубленной послевузовской подготовки кадров высшей квалификации, отметила ректор Высшей школы музыки Надежда Зайкова.

Фото: Андрей СОРОКИН

По словам третьекурсника Тимофея Симоненко из Нерюнгри, сегодня студенты ощущают нехватку мест для занятий.

– Пианисты еще как-то справляются, потому что в коттеджах есть рояль, и нас не так много. Другие отделения испытывают сейчас нехватку мест. Здания новой школы все студенты ждут. Всем бы хотелось поскорее его увидеть.

Справка «КП»:

Высшая школа музыки Якутии объединяет все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов – профессионалов академического профиля. Заведение реализует совместные творческие и научные проекты с Московской государственной консерваторией имени Чайковского, Российской академией музыки имени Гнесиных и т. д.

С 1998 года выпущено 277 музыкантов с дипломом среднего и 214 – высшего профессионального образования.

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