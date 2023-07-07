«Ждем иска в суд». В приюте Якутска продолжают отказываться усыплять собак по решению департамента ветеринарии

Фото: фонд "Помоги выжить"

В приюте для животных Якутска сегодня 1243 обитателя, из них больше половины сидят на карантине из-за бруцеллеза. «КП – Якутия» узнала последние новости по опасному заболеванию.

Больше полугода в приюте Якутска борются за жизнь бездомных собак

Напомним, в октябре 2022 года в Якутии заявили о нескольких вспышках бруцеллеза у собак. Подробнее об инфекции, от которой чаще страдает крупный рогатый скот, читайте по ссылке. В приюте Якутска положительные пробы были выявлены у 533 обитателей, еще у 126 результат анализа назвали сомнительными и только 77 – отрицательных.

По приказу Минсельхоза России животные, у которых были обнаружены положительные пробы, подвергаются усыплению в течение 15 дней. Но директор приюта, руководитель фонда «Помоги выжить» Екатерина Безрученко выступила против такого решения и настояла на повторных исследованиях.

В марте замглавы департамента ветеринарии Якутии Виктор Семенов говорил, что животных в приютах, даже если они больны бруцеллезом, запрещено усыплять. В том же месяце пришли результаты бакпосева из Северо-Западной испытательной лаборатории, где не выявили ни одного случая бруцеллеза.

В июне в департаменте ветеринарии республики сообщили, что новые ИФА-исследования оказались положительными у 592 проб, отметив, что все зараженные особи должны быть усыплены.

В приюте отказываются исполнять это решение.

– Ждем исковое заявление на меня в суд от департамента ветеринарии, на хозяев восьми собак уже подали. На меня могут подать за то, что я не даю усыпить животных. Считаю, что умерщвление будет нарушением 16-й статьи 498-го федерального закона, по которому разрешено усыплять только в том случае, если животное мучается, к примеру, из-за серьезных травм или болезни. А наши собаки здоровы, чувствуют себя хорошо и выглядят отлично. Вообще это не собачье заболевание! Нарушение этой статьи грозит уголовной ответственностью и интересно, кто же её понесёт?! – прокомментировала Екатерина Безрученко.

Она рассказала о встрече с доктором ветеринарных наук, экспертом Сибирского отделения РАН Евгением Слепцовым, который занимался изучением бруцеллеза на протяжении 30 лет. Он назвал вспышку этой инфекции у собак в Якутии полным абсурдом.

– Евгений Слепцов убежден что вспышка бруцеллёза в приюте невозможна. Разговор был долгим и плодотворным, сразу появилось понимание того, что эта болезнь к собакам не относится. Но Депвет даже не принял во внимание информацию заслуженного ветеринарного врача Якутии, имеющего свою научную школу, на счету которого более 300 научных работ. Он награжден почетными грамотами СО РАН, Российской академии наук, Минсельхоза республики, то есть мнение Евгения Слепцова в вопросе бруцеллеза животных, не оспоримо.

Екатерина Безрученко считает, что проведенные ИФА-анализы не вызывают доверия.

– ИФА от Курской биофабрики фирмы «БИОК» скомпрометирован и это было известно с средины 2021 года. В свою очередь Россельхозандзор рекомендовал перепроверять эти анализы другими методами прописанными в 533 Приказе Минсельхоз РФ. Есть дополнительные методы, к примеру, ПЦР и другие бактериологические исследования. Так, перепроверка хозяйских собак другим методом показала, что они здоровы. Но ИФА, видимо, бюджетный план, поэтому его выбрали для обездоленных собак. На анализ другим методом они не соглашаются, им это не выгодно, ведь тогда вся история по бруцеллёзу посыпется.

Источник: sm24.info

Она добавила, что отлов с улиц продолжается, но с переменным успехом. Это связывают с жарой, которая царит в Якутске в последние недели.

– Собаки прячутся, часто их нигде не видно. Вчера, к примеру, отловили всего одну, и то благодаря хозяевам двора, куда она забежала. Осенью ожидаем новую волну собак на улицах.

Опасной ситуацию с бруцеллезом назвала известная общественница, руководитель фонда «Белый Бим» Марина Сантаева. По ее мнению, массовое убийство собак в Якутске может вызвать новый резонанс как в 2020 году, когда по решению Депвета Якутии были умерщвлены более сотни обитателей пункта передержки животных.

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