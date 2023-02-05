«Ни одна собака не усыпляется». Глава Якутии рассказал о результатах инспекции пункта передержки безнадзорных животных в Якутске

Фото: t.me/aisen_nikolaev

5 февраля глава Якутии Айсен Николаев посетил пункт передержки безнадзорных животных в Якутске, об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Там он проверил карантинную и общую зоны содержания животных. Напомним, в октябре прошлого года в Якутске у нескольких собак были зафиксированы положительные результаты анализов на бруцеллез — опасного инфекционного заболевания. К концу декабря количество заболевших собак в приюте достигло 533, но ни одна собака не была умерщвлена.

«Все собаки, которые могут быть инфицированы, находятся в карантинной зоне, под наблюдением. Ни одна собака не усыпляется, все они будут находиться там, пока не придут окончательные подтверждения тех анализов, которые отправлены в Санкт-Петербург и Ставрополь», — подчеркнул глава по результатам проверки пункта передержки.

Повторные результаты анализов, по его словам, ожидаются в апреле.

Другие же собаки, которые ежедневно вылавливаются на улицах города в количестве 10-15 особей, содержатся в другой зоне, которая была подготовлена администрацией в ноябре-декабре.

«Содержатся в нормальных условиях, собак кормят. Большая помощь оказывается волонтерами, им за это отдельное спасибо. И конечно, большая благодарность тем людям, которые забирают отсюда собак к себе», — добавил Николаев.

Глава отметил, что с начала года уже несколько десятков собак нашли новых хозяев.

«Уверен, что такая работа будет продолжаться и в дальнейшем, и мы сделаем все, чтобы принципы гуманного обращения с животными у нас в Якутске прижились и стали уже нормой поведения», — резюмировал Айсен Николаев и призвал горожан ответственнее относиться к «братьям меньшим».

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