В якутском департаменте ветеринарии прокомментировали ситуацию с бруцеллезом

Фото: мэрия Якутска

Замглавы департамента ветеринарии Якутии Виктор Семенов рассказал о ситуации с бруцеллезом в пункте передержки животных Якутска. Ранее мы писали что тесты, показавшие эпидемию бруцеллеза в приюте, оказались ложными: директор приюта не позволила ветврачам усыпить животных и настояла на дополнительных тестах. В департаменте ветеринарии признали, что тесты могли быть ложноположительными.

«Бруцеллез в пункте передержки животных - самый основной вопрос в городе. После всех положительных, отрицательных экспертиз, которые были проведены в Якутской Республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории, московской лаборатории, амурской лаборатории, мы ждем бактериальные исследования, которые были проведены в Санкт-Петербурге и Ставрополе. И после всех этих исследований будут приниматься дальнейшие меры по решению данной проблемы», – заявил Семенов.

Он также добавил, что животных в приютах, даже если они больны бруцеллезом, запрещено усыплять.

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