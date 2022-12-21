Бруцеллез обнаружен у более 500 собак в приюте Якутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны результаты анализов на бруцеллез, взятые в ноябре у всего поголовья собак в приюте Якутска. Из 736 проб 533 показали положительный результат, еще 126 — сомнительный и только 77 – отрицательных, сообщает ЯСИА.

Исследования проводились методом ИФА в Якутской республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории. Всего зарегистрировано 12 эпизоотических очагов бруцеллеза на территории Якутска, Жатая, Нюрбинского и Верхневилюйского районов, рассказал руководитель департамента ветеринарии республики Пётр Петров.

– Не отобраны пробы у 83 агрессивных собак и у щенков, не достигших 2-месячного возраста. Приобретены миорелаксанты для обездвиживания агрессивных собак, — информировал он.

За это время в приюте ни одна собака не была умерщвлена. По ветеринарным правилам, утвержденным Минсельхозом России, проведены дополнительные исследования у пяти собак с положительными результатами с использованием методов полимеразной цепной реакции и бактериологического исследования. Пробы направлены в Благовещенск и Санкт-Петербург.

Петр Петров добавил, что по больным домашним питомцам также ведется работа. Шесть владельцев собак согласились на усыпление, одна кошка уже умерщвлена.

Впервые бруцеллез в регионе был зафиксирован 20 октября в 5 пробах крови собак породы кане-корсо. В связи с этим в Якутске сохраняется карантин и запрет на выставки и ярмарки животных.

Бруцеллез может передаваться людям. Для людей болезнь редко смертельна, но может приобретать хроническую форму и приводить к инвалидности.

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