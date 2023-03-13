Едва не усыпили сотни собак: положительные тесты на бруцеллез в пункте передержки животных Якутска оказались ложными

Фото: Якутия.Инфо

В Якутске не подтвердилась информация об эпидемии бруцеллеза у собак. Еще в прошлом году якутская лаборатория якобы выявила бруцеллез у 574 животных, как домашних, так и находящихся в якутском приюте, после чего специалисты начали настаивать на усыплении животных. Однако в приюте наотрез отказались убивать собак и потребовали провести новые исследования – они показали, что никакого бруцеллеза у животных не было.

Как рассказала в беседе с «Якутией.Инфо» руководитель приюта Екатерина Безрученко, ей поступили результаты бакпосева из Северо-Западной испытательной лаборатории. Исследователи пока не подтвердили ни одного случая бруцеллеза. Сама Безрученко, несмотря на объявленный карантин, не дала усыпить ни одну собаку.

«Я не дала этого сделать. Всё-таки они сидят на моем попечении и один положительный анализ это не приговор. На мою сторону встала городская прокуратура – они дали предостережение Департаменту ветеринарии о том, что надо сначала доказать наличие заболеваемости в приюте всеми известными способами и только потом приходить с намерением усыпить всех собак, как они изначально хотели сделать», – рассказала директор приюта.

Фото: Якутия.Инфо

Безрученко также объяснила, что результаты тестирования вызывали подозрения с самого начала. Тесты были проведены с помощью иммуноферментного анализа «Курской биофабрики – фирма Биок». Россельхознадзор ранее предупреждал, что с 2021 года тест очень часто выдает ложноположительный результат. Глава приюта также подозревает, что активные призывы поскорее убить якобы больных собак звучали не просто так.

«С прошлого года прокуратура республики настаивает на том, что нужно улучшать условия в приюте. И для этого решать вопросы по своевременному финансированию – увеличивать его, дополнительно что-то делать. Но этого же ничего не сделалось, а это вопросы на уровне правительства. Возможно, кому-то из чиновников хочется решать такие ситуации подобным образом, потому что им кажется, что так будет проще. Но на самом деле в случае с бруцеллезом усыплять не имели права», – добавила Безрученко.

Сейчас в приюте на всякий случай ждут результаты еще одного теста – их делают в Ставропольском крае, и результаты будут к апрелю. В то же время возникает вопрос к лаборатории, по результатам тестов которой некоторые владельцы усыпили своих собак – по словам Безрученко, они не единичны.

«Владельцы собак, которые ранее усыпили своих питомцев из-за полученных положительных результатов ИФА «Курской биофабрики», получают посмертные результаты исследований, в которых инфекция не подтверждается. Кто теперь за это будет отвечать?!», – заключила руководитель приюта.

Тем временем в департаменте ветеринарии Якутска прокомментировали ситуацию вокруг эпидемии бруцеллеза. Там допустили, что результаты тестов могли быть ложными, и подчеркнули, что больных собак не нужно усыплять.

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