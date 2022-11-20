«Можно обойтись без крови». В пункте передержки животных в Якутске прокомментировали слухи об усыплении собак, зараженных бруцеллезом

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У 5 собак в пункте передержки животных Якутска выявлен бруцеллез. Всех больных особей предстоит подвергнуть эвтаназии, сообщает Департамент ветеринарии Якутии. Директор пункта передержки Екатерина Безрученко опровергла сообщения об усыплении собак.

В пункте передержки Якутска выявлен бруцеллез

В конце октября у нескольких породистых собак в столице Якутии был обнаружен бруцеллез. Из-за вспышки опасного заболевания в приюте для безнадзорных животных начались санитарные мероприятия. В связи с этим прекратился выпуск собак на улицы города.

На этой неделе пришли результаты анализов Москвы, согласно которым в крови у 5 обитателей пункта передержки животных Якутска обнаружился бруцеллез. Еще 4 пробы специалисты назвали сомнительными.

На фоне этой новости в соцсетях появились сообщения о том, что из-за этого в Якутске были усыплены собаки. Директор пункта передержки, руководитель благотворительного фонда «Помоги выжить» Екатерина Безрученко опровергла эту информацию. Ее комментарий опубликовала в своем телеграм-канале общественница Злата Сычева.

– Понимаю, что волонтеры переживают, я и сама переживаю, не хотелось бы, чтобы такие вещи происходили. На самом деле на сегодня все собаки живы, сидят на своих местах. Никто никого усыплять не собирается ни завтра, ни сегодня, ни сегодня, пока не пройдет весь положенный в таких случаях цикл. Произведем пробы на анализы крови у всего поголовья собак, будем ждать результаты анализов. Это будет еще не скоро, – сказала она

Чтобы избежать распространения заразы, 9 собак, чьи анализы оказались положительными или сомнительными, были отселены от сородичей. У 4 из них будут взяты повторные пробы через 30 дней.

Из-за бруцеллеза в конце этой недели Департамент ветеринарии Якутии официально закрыл пункт передержки на карантин. То есть здесь не будут принимать и выпускать животных. Всего на данный момент здесь содержится 967 собак.

Пункт передержки не планирует усыплять больных животных

По приказу Минсельхоза России животные, у которых были обнаружены положительные пробы, подвергаются усыплению в течение 15 дней. Екатерина Безрученко не согласна с таким подходом.

– Я не считаю, что это та болезнь, из-за которых нужно собак умерщвлять. Крови можно избежать, постараемся все сделать для этого. Есть разновидности бруцеллеза, которые лечатся в течение 40 дней антибиотиками. Зачем убивать, если можно вылечить? У нас есть хорошая поддержка из Москвы, их специалисты готовы дать инструкции, – сказала она.

Первым делом планируется выявить количество зараженных животных. Для этого абсолютно у всего поголовья собак возьмут анализы крови. Пункт передержки уже ведет переговоры с клиниками, чтобы провести независимую экспертизу. Руководитель пункта подчеркнула, что почти тысячу животных предстоит проверить в сжатые сроки – всего 14 дней.

Пока основной Пункт передержки животных на Очиченко, 57 будет закрыт на карантин. Вся работа по системе «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» ляжет на дополнительный пункт, который располагается на Автодорожной 1/4. Для этого здесь предстоит развернуть ветеринарный пункт, отметила Екатерина Безрученко.

Что такое бруцеллез

Бруцеллез собак – это инфекционное заболевание, вызываемое микроорганизмом Brucella canis, которым болеют собаки всех пород, возбудитель болезни передается механически. Проявляется вспышками абортов, репродуктивной недостаточностью, увеличением лимфатических узлов и иногда поражает костно-суставную систему, хотя возникновение бессимптомных инфекций у собак не редкость.

Заражение может происходить при контакте с больным животным через слюни. Поэтому по санитарным нормам людям с царапинами и ранами запрещается контактировать с животными, пояснила Екатерина Безрученко. Она добавила, что распознать бруцеллёз на глаз нельзя.

– Это первая вспышка болезни. Внешне пять зараженные собаки выглядят нормально. У всех хороший аппетит, нет повышенной температуры. Мы проверяли их стул, по всем эти характеристики в норме. Обычно по кобелям видно, потому что у них опухает мошонка, но у нас болезнь не заметна, потому что все кастрированы, – отметила директор пункта передержки.

На ее взгляд, бруцеллез нельзя сравнивать с бешенством, вспышка которого была в Якутске в марте 2020 года, потому что сейчас есть возможность проверить каждую собаку.

Напомним, после обнаружения бешенства в пункте передержки по приказу Департамента ветеринарии Якутии были убиты более 100 больных собак. Этот случай вызвал серьезный резонанс по всей России.

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