Переезжают в Липецк, Москву и Европу: Как кошки и собаки из Якутска обретают новый дом в других регионах

Пес Гоша из якутского села Борогонцы до переезда в Швейцарию и после. Фото: фонда "Белый Бим"

Регулярно на улицах Якутска отлавливают до 10 бродячих собак. Почти каждый день волонтеры подбирают брошенных питомцев, но их возможности не безграничны. На помощь приходят неравнодушные из разных уголков России и даже из-за рубежа. «КП – Якутия» узнала, кто и почему готов вывозить якутских животных.

Из Якутии в Европу

Беременную кошку, которую чуть не задрали собаки, в одном из дворов Якутска нашла Александра Антипьева, владелица приюта для животных Wuf_Wuf, репортаж из которого можно почитать по ссылке. Бедняжку отвезли в ветклинику и назвали Элис. Ее история настолько тронула россиянку, проживающую в Германии, что она захотела забрать малышку к себе.

Встреча Элис в немецком аэропорту. Фото: приют Wuf_Wuf

– Кто бы мог подумать, что у неё будут такие кардинальные изменения в жизни. В апреле Элис благополучно доехала до Германии. Также новую семью в Евросоюзе нашла дворняга Кия. Ее с пеной у рта, бьющуюся в конвульсиях, нашла в 2021 году. Это была красивая собака с невероятными голубыми глазами, видимо, полукровка хаски. Пост о ней в соцсетях увидели наши сердобольные соотечественники и выразили желание забрать, – вспоминает Александра.

Так же якутские питомцы попадают в Финляндию, Испанию и в центральные города России. За прошлый год из приюта Антипьевой отправлено больше 30 собак, чаще всего в Липецк, где располагается большой приют с государственным финансированием.

Как щенки и коты из Якутска попадают в другие города

Впервые отправкой собак в 2016 году занялась Марина Сантаева, основательница фонда «Белый Бим», который работает за счет поддержки сочувствующих.

– В 2015 году в Якутске открылся пункт передержки бездомных животных, заявлялось, что их будут стерилизовать и отпускать, а на самом деле их усыпляли через 10 дней, если никто не забирал. Как журналист много раз приезжала туда, и однажды решила сама искать новых хозяев. Сначала забирали животных из ППБЖ, сейчас больше пристраиваем по объявлениям из ватсап-чата «Собачий патруль Якутск», куда ежедневно скидывают посты о 4-6 щенках и котятах. В группе около 100 неравнодушных из Якутии, городов России, а также Германии, Норвегии, Финляндии.

Любящую семью в северной столице нашел кот Элвис. Его ужасно исхудавшим подобрали в подъезде в Якутске с подозрением на переломы и обморожение. Волонтеры выходили его и нашли новый дом. Фото: фонд «Белый Бим»

После публикации постов о брошенных в подъездах котах или найденных под гаражами псах начинается поиск передержки. Затем куратор, взявший ответственность за очередного хвостика, организует лечение, вакцинирование, стерилизацию. Параллельно ищется новый дом. За пределы Якутии летят со случайными пассажирами, согласившимися прикрепить животное к своему билету. Чаще животные попадают на новую передержку у местных кураторов или в приюты.

– К сожалению, пристройство в семьи идет сложно, потому что желающих взять намного меньше, чем животных. Переизбыток для такого маленького города просто кошмарный. Для сравнения, за три года в Питере не видела ни одной бездомной собаки. В Ленобласти наверняка есть, но в самом городе их нет. Якутску надо с этим что-то делать, – говорит Марина Сантаева.

На улице оказываются, хоть и в значительно меньшем количестве, даже породистые: акиты, лабрадоры, лайки, хаски. Если поиск хозяев не дает результата, то таких быстро разбирают.

Сфинкса Матисса с паспортом в переноске бросили прямо в подъезде. Ему требуется лечение текущих глаз. На странице фонда открыт сбор на отправку его в Санкт-Петербург. Фото: фонд «Белый Бим»

Только в 2022 году «Белый Бим» организовал выезд из Якутска 32 котов. По собакам за все время работы счет идет уже на тысячи. По словам руководителя фонда, в месяц могло вывозиться до сотни животных.

– Отправка одной собаки стоит где-то 20 тысяч рублей, поэтому организовывать это каждый месяц не получается. Для перелета требуется оформление паспортов, оплата веса в аэропорту, а также покупка переноски. То, что неравнодушные хотят спасти хоть кого-то, это хорошо, и наше население только радо, когда бездомные собаки покидают Якутск, – отметила Александра Антипьева.

Щенок из приюта Якутска сейчас живет тоже в Германии. Фото: фонд "Белый Бим"

– Душа радуется, когда видим, что наши обитатели попали в семью и теперь живут как королевичи. Есть целый архив подобных фото и видео из России и из-за границы. Хотелось бы чтобы таких историй было больше, – поделилась Екатерина Безрученко, которая возглавляет приют Якутска (бывший ППБЖ) с 2020 года.

Якутия не живодерский регион, этот позорный статус надо ломать

По мнению Сантаевой, особое внимание к Якутии было всегда из-за сурового климата. Бурный отклик появляется на посты о замерзающих кошках и щенках, для которых это почти 100% смерть.

Дворняжку Норика нашли в снегу в 50-й мороз. В Липецке он обрел семью. Фото: приют Wuf_Wuf

Мощнейший резонанс на всю Россию случился три года назад, когда в пункте передержки Якутска были умерщвлены более сотни животных по поручению Департамента ветеринарии республики. Чиновники объяснили такое решение вспышкой бешенства. В соцсетях люди до сих пор вспоминают этот случай.

– Обидно, что Якутию называют живодерским регионом, этот позорный статус, конечно, надо ломать, опровергать. К сожалению, случаи жестокости по отношению к животным повсеместны, это проблема не Якутии, а всей России. Теперь в Якутске появилась новая опасная тема с бруцерлезом. Чтобы в столице республики стало меньше бездомных животных, должна заработать система наказаний, – уверена основательница «Белого Бима».

Уже введены штрафы за выброс питомцев, но они не будут работать без учета. Сегодня в России нет обязательной регистрации (чипизации), поэтому люди не боятся выбросить питомца, ведь часто невозможно доказать, что оно твое.

Зоозащитники выступают также за обязательную стерилизацию неплеменных животных. За возможность размножения дворняг предлагается ввести налог.

– Считаю, что рожать собакам нужно только через клубы по лицензии как на бизнес. Пока у нас переизбыток животных, которых некому продать или отдать, можно ввести квотирование. Сейчас такие меры звучат как утопия, но это возможно. К примеру, в Германии нет бездомных собак и кошек, благодаря строгому законодательству в сфере ответственности владельцев животных, – подытожила Марина Сантаева.

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