Россельхознадзор оштрафовал 4 якутян за нарушения правил борьбы с бруцеллезом

Россельхознадзор оштрафовал 4 якутян за нарушения правил борьбы с бруцеллезлм Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько жителей Якутска признаны виновными в нарушении правил борьбы с бруцеллезом, сообщает Управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия)

Осенью 2022 года в Якутске был выявлен бруцеллез, в связи с этим в приюте столицы приостановился отлов бездомных собак. 500 проб анализов у питомцев приюта оказались положительными.

В рамках борьбы с этим заболеванием, которое может быть опасно и для человека, Департамент ветеринарии Якутии потребовал усыпить и домашних животных, у которых лабораторно был подтвержден диагноз бруцеллез.

4 якутянина не выполнили требования сотрудников региональной ветеринарной службы. Это считается нарушением законодательства о ветеринарии и ветеринарно-санитарных правил, поэтому Россельхознадзор завел административные дела, которые были рассмотрены в январе 2023 года. По итогам их рассмотрения граждане признаны виновными, им назначены штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей.

На сегодня на территории Якутии в 4 населенных пункта считаются неблагополучными по бруцеллезу: Якутск, Жатай, Нюрба, Верхневилюйск, в которых установлен карантин по с 12 эпизоотическими очагами.

Отмечается, что в случае подтверждения заражения человека от животного дело может рассматриваться в уголовном порядке

Россельхознадзор напоминает, что по условиям ограничительных мероприятий в очаге бруцеллеза запрещены:

- лечение больных животных;

- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключением вывоза животных на убой на предприятия по убою или оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки);

- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;

- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные животные;

- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;

- использование больных животных и полученного от них приплода для разведения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Можно обойтись без крови». В пункте передержки животных в Якутске прокомментировали слухи об усыплении собак, зараженных бруцеллезом

В Якутске действует карантин из-за вспышки бруцеллёза у собак (подробнее)