Более 500 собак и кошек должны усыпить в приюте для животных Якутска из-за бруцеллеза

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В Якутии у собак и кошек выявили 592 положительных и 126 сомнительных анализов на бруцеллез, сообщает издание ЯСИА со ссылкой на департамент ветеринарии республики.

Из них у 32 зараженных животных есть владельцы, в приюте Якутска живут более 500.

Пробы, всего 1019, поступили в департамент 20 июня. Из них методом ИФА-анализа исследовали 897 проб. Положительный результат показали 592 пробы, т.е. 66%.

Опасная болезнь может передаваться от животных людям, предупреждают ветеринары. И зараженные животные должны быть усыплены в течение 15 дней с даты установления диагноза.

Отмечается, что с октября 2022 года, когда ввели карантин, в приюте «Помоги выжить» погибло 235 собак, в том числе 108 щенков. Всего же содержалось 967 особей.

На данный момент в приюте 732 собаки. Из них положительно на бруцеллез реагируют 533 анализа, 77 — отрицательных и 126 — сомнительных. Но, как говорит руководитель департамента Петр Лукич, руководство приюта для безнадзорных животных не проводит мероприятия по усыплению и оказывает сопротивление при заборе анализов у собак. В Следственный комитет направили материалы иска.

Что касается зараженных домашних животных с хозяевами, то 18 собак и четыре кошки уже были умерщвлены. В отношении восьми владельцев, отказавшихся усыплять больных животных или не предоставивших их на осмотр по требованию ветеринаров, составлено 13 протоколов.

Анализы будут проведены повторно до октября 2023 года. Карантинные мероприятия по бруцеллезу будут продолжаться до тех пор, пока два анализа в эпизоотических очагах не покажут отрицательные результаты.

Предыстория с бруцеллезом в ППБЖ Якутска

Напомним, в конце октября 2022 года у нескольких породистых собак обнаружили бруцеллез. Из-за вспышки опасного заболевания в пункте передержки безнадзорных животных, который переименовали в приют животных Якутска, начали санитарные мероприятия и прекратили выпуск собак на улицы города.

В ноябре из Москвы пришли результаты анализов: бруцеллез выявили у пяти собак в приюте, еще четыре пробы специалисты назвали сомнительными. Всех девятерых отселили от сородичей. Приют закрыли на карантин. Руководство отметило, что планирует провести независимую экспертизу, постарается избежать усыпления и вылечить зараженных животных антибиотиками.

В декабре в пункте передержки животных рассказали, что пробы были взяты с нарушениями, поэтому их возьмут заново, усыплять собак не будут. Животные чувствуют себя хорошо.

В марте 2023 года в приюте сообщили, что пришли результаты бакпосева из Северо-Западной испытательной лаборатории — ни одного случая бруцеллеза. Собак не усыпляли. Также ждали результатов еще одного теста — их делают в Ставропольском крае.

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