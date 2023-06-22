Печальная статистика ДТП: за четыре дня в Якутии погибло семь человек

KP.RU

За четыре дня текущей недели, с 19 по 22 июня, в Якутии произошло несколько страшных ДТП, в которых погибли семь и пострадали 19 человек.

Так, в понедельник зарегистрировали четыре ДТП: три — на территории Якутска, одно — в Ленском районе.

В пригороде Якутска нашли труп мотоциклиста: не справился с управлением, права просрочены. Во втором ДТП пострадал водитель мопеда: был пьян и лишен прав, проехал на красный сигнал светофора, его сбила Toyota Auris. В третьем ДТП пострадал велосипедист: переезжал проезжую часть не спешившись, вне пешеходного перехода в зоне его видимости, на него наехала Toyota Land Cruiser.

В Ленском погиб водитель. Он не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, машина съехала в кювет.

Во вторник также зафиксировали четыре ДТП: одно — в Усть-Алданском, одно — в Оймяконском и два — в Намском с участием мотоциклистов.

В Усть-Алданском районе скончалась одна пассажирка, из-за трагедии отменили празднование районного ысыаха. Водитель не справилась с управлением.

В Оймяконском — погиб один пассажир, пятеро доставлены в больницу. Водитель выехал на полосу встречного движения из-за пыли от впереди двигавшегося большегруза.

В Намском травмы получили четыре человека. Один мотоциклист был пьян, другой — несовершеннолетний, не справился с управлением.

В среду произошло одно происшествие на дороге — в Чурапчинском. Утонули три пассажира, еще троих доставили в больницу. Водитель был нетрезв, уснул за рулем.

Четверг начался с аварии на улице Красильникова в Якутске. В страшном столкновении пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

Кроме того, сгорели две машины: Toyota Land Cruiser — в Якутске и автобус — в Нерюнгринском районе. И еще одна утонула — в Усть-Алданском улусе.

Граждане, будьте внимательны на дорогах, пользуйтесь ремнями безопасности и мотошлемами, не садитесь нетрезвыми за руль. Берегите себя, своих близких и других участников дорожного движения.

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