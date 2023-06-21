В Якутии произошло ДТП с тремя погибшими

Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура Чурапчинского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

Смертельная авария произошла 21 июня на автодороге между селами Мындагай и Чурапча на участке региональной автодороги «Бетюн» 162 км. На место выезжал прокурор Чурапчинского района. На контроле прокуратуры проведение процессуальной проверки по данному факту.

Как уточняет МЧС, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в водоем. В автомобиле находилось шесть человек. В результате ДТП погибло три человека, три человека пострадало.

На месте задействованы 12 человек и 4 единицы техники от Службы спасения Якутии, Скорой медицинской помощи, отделения МВД и психологов РСЧС. Пострадавшие доставлены в ЦРБ села Чурапча. Характер травм уточняется.

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