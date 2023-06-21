В Нерюнгринском районе Якутии сгорел автобус

Фото: скриншот видео

Во вторник, 20 июня, в 18:35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автобуса в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Пожарные прибыли на место через две минуты. К тому моменту автобус уже вовсю горел открытым огнем. Пожар засняли на камеру прохожие, в частности, видео появилось в местном телеграм-канале NeruInfo. (Видео для читателей Дзена — здесь).

Огонь повредил моторный отсек, обшивку салона, сиденья и половое перекрытие на площади 12 кв.м.

Причина, виновное лицо и ущерб еще не установлены.

На тушении работали девять человек личного состава и три единицы техники.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.