В Якутии пьяный мотоциклист наехал на лошадь и попал в больницу

Фото: ГИБДД по Якутии

20 июня ночью в селе Намцы пьяный мужчина за рулем мотоцикла наехал на лошадь, водитель и пассажир попали в больницу.

По данным ГИБДД, водитель 1979 г.р., управлял незарегистрированным мотоциклом Регул Мото. В момент аварии он и его пассажир 1987 г.р были пьяны.

Они получили травмы: у мотоциклиста медики диагностировали компрессионный перелом позвонка со смещением, у пассажира – множественные ушибы, резаные и ушибленные раны различных частей тела, ссадины. Оба были госпитализированы в местную больницу.

Мотоциклист ранее, в ноябре прошлого года, уже был лишен права управления транспортными средствами по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за нетрезвое вождение.

Что касается лошади, то она не пострадала, так как была задета вскользь и сразу убежала дальше.

Фото: ГИБДД по Якутии

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