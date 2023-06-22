В Якутске на Красильникова произошло страшное ДТП, где пострадало пять человек

Фото: ГИБДД

Утром 22 июня на улице Красильникова произошло большое ДТП, где пострадало пять человек. Об этом сообщают городское ГАИ и МЧС.

По уточненным данным, водитель автомобиля «Тойота Аллион» в результате заноса совершил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Сузуки Джимини». От удара «Тойота Аллион» опрокинулась.

Фото: ГИБДД

В результате ДТП пострадало четыре пассажира автомобиля «Тойота Аллион» и водитель автомобиля «Сузуки Джимини». Пострадавшие доставлены в РБ №2. Характер травм уточняется. Два человека поступили в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. До следственных мероприятий участок дороги Красильникова от Автодорожной до перекрёстка Лермонтова – Сергеляхское шоссе временно закрыли.

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