Вылетела через лобовое стекло. В ГИБДД рассказали о гибели женщины в ДТП в Усть-Алданском районе

Фото: ГИБДД Якутии

Трагедия произошла во вторник, 20 июня, около 12 часов дня на трассе «Мюрю», сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

За рулем «Митсубиси Паджеро» был женщина 1982 года рождения. Она не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет.

Фото: ГИБДД Якутии

В салоне находились еще 3 человека. Две пассажирки 1988 года рождения и 1989 года рождения не пострадали. 32-летняя женщина, которая в момент аварии была не пристегнута ремнем безопасности, вылетела через лобовое окно и скончалась на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что из-за новости об этой аварии в Усть-Аланском районе отменили празднование Ысыаха.

В ходе проверки установлено, что у водителя стаж вождения с 2010 года. К административной ответственности в течение последнего года не привлекалась, в момент аварии была трезва.

Фото: ГИБДД Якутии

Отмечается, что дорога, где произошло ДТП, имеет твердое (гравийное) покрытие, состояние проезжей части удовлетворительное. Все обстоятельства и причины произошедшего установит следствие. Свою проверку по факту этой аварии начала прокуратура.

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