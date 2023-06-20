На пустынной дороге у пригорода Якутска нашли труп мужчины

Фото: Госавтоинспекция Якутии

Около 10 часов утра в понедельник, 19 июня, в дежурную часть поступило сообщение, что на пересеченной местности возле села Капитоновка обнаружен труп мужчины, сообщила Госавтоинспекция Якутии.

В ходе проведения проверки было установлено, что погиб 70-летний водитель мотоцикла «Урал ИМ3 8.103». Он ехал примерно в 5 часов утра в сторону автодороги Кангалассы — Якутск. Но не справился с управлением — мотоцикл опрокинулся.

В такое раннее время дорога была пустынна. Никто не пришел водителю на помощь. Он скончался на месте от полученных травм.

У погибшего просроченное водительское удостоверение категории «А», его транспортное средство не было зарегистрировано. Был ли он пьян или трезв, установит экспертиза.

Фото: Госавтоинспекция Якутии

Фото: Госавтоинспекция Якутии

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