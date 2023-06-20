В Якутии водитель погиб в ДТП, его пассажир не пострадал

Фото: УГИБДД по Якутии

Сообщение о ДТП в Ленском районе поступило в дежурную часть около 18 часов 19 июня, сообщает управление Госавтоинспекции по Якутии.

Авария произошла примерно в 17 часов на 7-м километре автодороги Витим — Талакан.

44-летний водитель Suzuki Grand Vitara ехал с пассажиром 1963 г.р. в сторону речки Пеледуйка. Он не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась.

Водитель скончался на месте. Его пассажир травм не получил, от медпомощи отказался. В момент ДТП он сидел на переднем пассажирском сиденье пристегнутый ремнем безопасности.

Фото: УГИБДД по Якутии

У погибшего права категории АА1, ВВ1, СС1, ДД1, ВЕВЕ1, СЕ С1Е,М. К административной ответственности по линии ГАИ привлекался один раз за превышение скорости.

Проводится проверка.

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