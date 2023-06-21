В Якутии лобовое ДТП с возгоранием автомобиля унесло жизнь человека

Фото: Sakhapress

В Якутии произошло серьезное ДТП на 883 км федеральной автодороги «Колыма» в Оймяконском районе. Там лоб в лоб столкнулись легковушки «Ниссан» и «Тойота»: «Ниссан» после аварии загорелся. Оба автомобиля серьезно пострадали.

Как рассказали в полиции, водитель «Ниссана» ехал вместе с пассажиром позади большегруза: из-за тучи пыли, которую подняла фура, мужчина решил выехать на середину дороги, чтобы обеспечить себе хоть какой-то обзор. В этот момент навстречу ехала «Тойота» с водителем и тремя пассажирами.

После столкновения водитель загоревшегося «Ниссана» остался жив и успел выбраться, а вот его пассажир скончался. Выжившего водителя доставили в больницу, как и всех, кто находился в «Тойоте» – в том числе, ребенка.

В полиции установили, что оба водителя в момент аварии были трезвы. Сейчас ГИБДД проводит проверку происшествия.

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