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НовостиПроисшествия19 июня 2023 8:50

Камера засняла наезд на велосипедиста в Якутске

В Якутске водитель Toyota Land Cruiser наехал на велосипедиста
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: ГИБДД Якутии

Фото: ГИБДД Якутии

В понедельник, 19 июня, около 11:30 на перекрестке Лермонтова — Кирова в Якутске произошел наезд на велосипедиста, сообщило управление Госавтоинспекции по Якутии.

Водитель 1964 г.р. на Toyota Land Cruiser выезжал с парковки парка культуры и отдыха и при повороте налево наехал на 19-летнего парня на велосипеде. Тот переходил дорогу не спешившись, вне пешеходного перехода.

ДТП попало на камеру.

Велосипедиста доставили в больницу. Он был без шлема.

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