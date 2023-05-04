Председатель СК России отреагировал на публикации якутских СМИ о затопленных аварийных домах

Фото: KP.RU

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в связи с публикациями о нарушении прав жильцов аварийных домов в Якутске.

Отмечается, что в СМИ и соцсетях опубликована информация о длительном непринятии мер к расселению ветхих и аварийных многоквартирных домов в Якутске.

– Конструкции зданий прогнили, в них присутствует стойкий запах канализации, коммуникации неисправны. Неоднократные обращения в уполномоченные структуры с просьбами о расселении граждан, в том числе пенсионеров и инвалидов, в течение нескольких лет результатов не приносят, – говорится в сообщении.

СУ СК России по Якутии проводит процессуальную проверку. Бастрыкин поручил региональному руководителю Виталию Кондратенко представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также принять меры к восстановлению жилищных прав граждан. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Якутск этой весной переживает не только аномальный снегопад (выпало пять месячных норм осадков), но и последствия — улицы и дворы затопило талыми водами. Топит даже центр, уже не говоря об окраинах с аварийными домами.

«КП – Якутия» неоднократно освещала проблему затопленных талыми водами деревянных двухэтажных и одноэтажных бараков. Почитать публикации можно по ссылкам внизу:

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