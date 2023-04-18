На лодке через двор и скорая помощь в окно: Якутск тонет в огромных лужах

Фото: «Якутск Вечерний»

Наступила весна, и Якутск опять тонет в огромных, как моря и океаны, лужах. Ежегодная проблема порядком всем надоела, и горожане уже устали каждый день проявлять чудеса ловкости и смекалку, чтобы преодолеть полосу препятствий до работы.

Так, в Строительном округе из-за затопленного талыми водами подъезда жильцы вынуждены выбираться из дома через окна. На днях к ним приезжала скорая помощь. Медикам тоже пришлось лезть в окно.

Фото: телеграм-канал Строительного округа

Коварная лужа с подвохом на улице 50 лет Советской Армии ловит автобусы и другие машины.

Фото: «КримЯкутия», «Пряная Якутия»

Проблема касается не только окраины города, но и центра. К примеру, совсем недавно в самом сердце столицы республики, на площади Ленина, прямо напротив Дома правительства в глубокую яму провалилась девочка.

Фото: «КримЯкутия»

Насмотревшись сих пейзажей, житель города, фотограф Василий Баранов, видимо, сказал: «Айка, хватит!» — и устроил фотосессию прямо в огромной луже. К делу он подошел с юмором и иронией. И вот что получилось.

А сегодня, 18 апреля, в Якутске снова снегопад...

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