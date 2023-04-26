«Спасибо за поддоны!» Жильцы затопленного аварийного дома в Якутске благодарят за доски

Фото: телеграм-канал Строительного округа, KP.RU

Жителей аварийного дома на улице Коммунаров, 19 в Якутске затопило дня три назад. Два дня они прожили в воде, ходили по квартире в резиновых сапогах. Вчера им наконец помогли — принесли поддоны.

И то им их притащила не управляющая компания или управа округа, а один из кандидатов в городскую думу Фархат Садыков. Видео вышли в телеграм-канале Строительного округа в 17:58 25 апреля.

«Всем спасибо, нам вот помогли. Спасибо всем», — говорит грустный мужчина.

А позади него в лужу продолжает безостановочно капать сверху. Подъезд затоплен.

Редакция «КП — Якутия», увидев видео утром 26 апреля, сразу поехала на место и поговорила с одним из жильцов первого этажа. Мужчину зовут Николай. Живет он здесь с 1972 года.

«Вам надо было вчера приезжать. Воду только сегодня ночью выкачали. До этого два дня топило, девчонки вон в сапогах ходили. А вчера какой-то депутат был, их там человек восемь суетилось. У нас же трубы там сломались, вовремя не поменяли, из-за этого все. Насос ставили, но без толку. А вчера сделали, — рассказал Николай. — Я уже начал убираться в квартире. Вам бы к соседу зайти, он еще не делал уборку. У него там, наверно, вообще все черное. Но он сейчас на работе».

За ночь оставшаяся снаружи вода обледенела. С крыши продолжает капать. В подъезде вода спала, но все еще есть.

Деревянный двухэтажный дом был построен в 1968 году. Признан аварийным — в 2018-м. Износ здания тогда оценили в 75%.

Сейчас дом сильно осел, окна разбиты. Дверной косяк очень низкий. Чтобы войти, нам пришлось присесть на корточки.

Николай говорит, что им обещали расселить то ли в этом году, то ли в 2025-м.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.