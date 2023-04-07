Затопило подъезд – забраться домой по лесенке. В Якутске пожилая женщина из аварийного барака получила квартиру

Фото: скриншот передачи Якутия 24

Не секрет, что в Якутске самый большой процент деревянного аварийного жилья на Дальнем Востоке, а может и по всей стране. Такие двухэтажные бараки постоянно заливает водой из канализации, талыми и дождевыми водами.

Помните историю 82-летней Лидии Лыткиной, которая потрясла всю Якутию. Пенсионерке, выживавшей в ветхом, аварийном доме в Якутске, мечтавшей хотя бы перед смертью принять ванну, благодаря журналистам выделили новую квартиру.

А вот кадры затопленного подъезда в двухэтажном деревянном доме на Жорницкого, где 17 марта вода из септика затопила подъезд и заперла людей в собственном доме. И так в Якутске живут тысячи людей.

Власти знают об этой проблеме, поэтому в Якутске строится новый микрорайон «Звездный», куда собираются переселять людей из аварийного жилья. А на месте печального известного гетто под названием «17-й квартал» будет построен новый микрорайон «Спортивный».

Чтобы попасть домой, приходится забираться по лесенке

Анфиса Конюхова живет в доме по улице Дальняя, 82 уже 30 лет. Работает кондуктором 23 года. Деревянный дом 1959 года постройки, давно признан аварийным. Женщина три месяца назад похоронила мужа. Ее дети выросли в этом доме и давно разъехались по другим адресам. Поэтому с проблемами приходится справляться одной.

Фото: Якутия.Инфо

Старый дом постоянно топит весной, но в этом году из-за аномального количества снега, уровень подтопления особенно высокий. Уровень воды местами выше колена, так как снег с территории двора никто не вывозил. Чтобы выйти из подъезда нужно надевать сапоги, а если глубина больше, чем длина сапог, то приходится спускаться и подниматься по приставной лесенке.

Видео, как с этим справляется пожилая женщина, можно посмотреть по этой ссылке.

Лестницу помогли поставить бывшие соседи, когда пенсионерка обратилась к ним за помощью. В тот день она не смогла выйти из подъезда на работу. После обращения стали откачивать воду, но не помогло – все равно, что море выкачивать по ложечке. Оставшиеся жильцы проживают на втором этаже, потому что на первом уже жить невозможно.

Фото: скриншот передачи Якутия 24

– Мне, может, осталось год-два жить. А так хочется пожить в благоустроенном доме. Чтобы туалет был. Неужели я не заработала на это? Я буду сидеть здесь и ждать, хоть перед смертью поживу в нормальных условиях, – жалуется Анфиса Михайловна.

Сама она не хочет обременять молодые семьи детей своим присутствием, а надеется, что ей предоставят квартиру, как переселенцу из аварийного жилья.

После публикаций в СМИ произошел резонанс

Первым о Конюховой написали коллеги из издания «Якутия.инфо». Публикация вызвала резонанс, к аварийному дому приехали и корреспонденты местного телеканала «Якутия 24», которые сняли репортаж.

После шумихи в прессе к ситуации подключилась прокуратура и городские власти. К Анфисе Конюховой приехал прокурор города Антон Николенко и глава Якутска Евгений Григорьев.

В результате было принято решение, что первыми ключи от новых домов в микрорайоне «Звездный» получат жители именно этого дома. Как сообщили «КП – Якутия» в Департаменте жилищных отношений всего ключи получило семь семей. Они стали первыми жильцами нового микрорайона.

Буквально вчера, 6 апреля, Конюхова получила ключи и уже осмотрела свою новую двухкомнатную просторную квартиру. На осмотр своего нового жилья она приехала со своими детьми.

Фото: Якутия.Инфо

— Жильем я довольна, вчера мы побывали там с детьми. Скоро мы туда переедем окончательно. Большое спасибо всем, кто помог нам, – радуется женщина.

Фото: Якутия.Инфо

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