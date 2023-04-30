В Якутске подтопленными остаются порядка 30 жилых домов

Такая картина наблюдается почти у 30 деревянных домов в Якутске. Фото: пресс-служба администрации Якутска

Глава Якутска Евгений Григорьев проверил работу по откачке талых вод, затопивших дома. На данный момент в столице Якутии таких проблемных строений насчитывается 29, сообщил он в прямом эфире в соцсетях.

Весной всегда подтапливает ветхие дома, но такого масштаба не ожидали жильцы даже самых аварийных строений. «КП – Якутия» уже рассказывала, как на Халтурина семье пришлось переехать из своей затопленной спальни в полузатопленную кухню, как на улице Космонавтов ребенок «сплавал» на тазике до туалета, а на улице Коммунаров благодарили кандидата в Гордуму за дорожку из поддонов.

Во время объезда одни из пострадавших от весеннего половодья рассказали Евгению Григорьеву, что после прошлогоднего ремонта дороги дворы подтопило сильнее чем обычно. По их версии, дорожники перекрыли канавки и водопропускные трубы из-за чего ухудшился отвод воды, сообщает пресс-служба администрации Якутска.

Причиной серьезных коммунальных проблем мэр назвал обильные осадки.

– Весна – это самый сложный период для всех жителей ветхих аварийных домов. В этом году все осложнилось из-за рекордного количества осадков за всю историю метеонаблюдений. Работа в круглосуточном режиме будет продолжаться, чтобы обеспечить пропуск талых вод, – отметил он.

По данным пресс-службы города, март 2023 года стал самым снежным в истории. За прошлый месяц выпала 4-месячная норма осадков, в апреле – двухмесячная. Из города вывезено рекордное количество снега, около 830 тысяч кубометров.

Вместе с Григорьевым в объезде по Строительному округу принял участие глава управы Василий Пинигин. Он отчитался о том, что одному из домов на Лонгинова передали мощный насос с измельчителем, чтобы жильцы сами регулировали откачку в ночное время. И такая работа ведется по всему округу.

– К сожалению, у нас все деревянные дома так и будут тонуть. Это происходит оттого, что сами дома просели и находятся ниже уровня земли. Проблема аварийных домов у нас на контроле. Задача одна – переселять из ветхого жилья, а до этого каждую весну эта проблема будет, – отметил Евгений Григорьев.

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