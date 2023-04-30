«Перебрались спать на кухню, ходим в резиновых сапогах». Четвертый день семья из Якутска страдает от сильнейшего потопа

В Якутске затопило дом по улице Халтурина. Фото: предоставлено «КП – Якутии»

Мокрые обои, испорченная мебель и целые каналы вместо коридоров. Дом по улице Халтурина тонет в талых водах. О том, как приходится переживать весенний потоп, «КП – Якутии» рассказала местная жительница.

Когда квартира превратилась в болото

Этот дом топило и раньше, но подобной катастрофы никогда не было, говорит Светлана Кононова.

Фото: предоставлено «КП – Якутии»

– Все началось с нашей комнаты, где за ночь палас полностью оказался под водой. Когда я выглянула в коридор, то увидела, что весь дом затоплен. 27 апреля в 9 утра я позвонила в нашу управляющую компанию «Юнион», оставила заявку, – рассказывает женщина.

Семья самостоятельно установила насос в квартире, но он особо не исправлял ситуацию, поэтому пришлось купить второй. Все эти дни оба устройства непрерывно работают, чтобы хотя бы сдерживать подъем воды. Ее набежало столько, что она преодолела порог кухни, несмотря на то, что полы там приподняты.

Два насоса каждый день откачивают воду из квартиры, но полностью избавиться от нее не получается. Фото: предоставлено «КП – Якутии»

– Нам с мужем и детьми пришлось перебраться из затопленной комнаты на полузатопленную кухню, чтобы спать. У меня на руках дети 10 лет и 7-месячный грудной ребенок, – отмечает она.

В их квартире пострадала вся мебель, обои. А ведь всего год назад семья сделала ремонт и обновила напольное покрытие.

Семья вынужденно перебралась из жилой комнаты на кухню. Фото: предоставлено «КП – Якутии»

Чтобы не жить в болоте, многие временно съехали из дома, терпящего бедствие. Некуда бежать только семье Светланы и еще паре соседей. По словам женщины, из-за потопа сосед который день не может выйти в подъезд, потому что на костылях невозможно преодолеть импровизированные мостики в виде досок и поддонов. Примерно так же, с помощью строительного мусора спасаются и в соседской квартире.

Как спасаются от воды в соседской квартире. Фото: предоставлено «КП – Якутии»

«Грубят, не берут трубки» – жильцы о работе своей управляющей компании

О причинах столь серьезного наводнения семья догадывается. Дело в том, что это уже не первый потоп в этом году. В марте прорвало трубы в гараже, стоящем по соседству. Как вспоминает Светлана, с горем пополам они добились, чтобы началась ликвидация последствий того происшествия.

– Пока комиссию не вызвали, УК не реагировала. Вода замерзла под домом, они сверху убирали лед, но не вывезли его, а выкинули просто во двор. Получается все это сейчас тает, – размышляет она.

На этот раз общением с УК жильцы также остались недовольны.

– Грубят, трубки не берут. Я даже соседку сверху прошу звонить, потому что с моего номера они уже не берут. Вчера помпу поставили, выбросили 2 рукава подальше от дома. Через 2 часа сказали, что рукавов не хватает и все забрали, чтобы передать водокачкам. Нам сказали, ждите, – сетует горожанка.

Двор вокруг дома полон воды, снега и мусора. От потопа страдают и соседние адреса.

По ее словам, от отчаяния они даже отыскали телефон непосредственно начальника УК. Он объяснил, что машины для откачки постоянно отправляют на другие адреса. За все это время на Халтурина 65/2 приехало 5 машин 2-кубовых, но, по словам Светланы, толку от этого никакого нет.

Семья обратилась в Госстройжилнадзор за составлением акта, чтобы зафиксировать ущерб нанесенный квартире. Оттуда ее направили обратно в УК и сказали, что если они ничего не сделают, то составляйте к нам обращение.

– Если они и рассмотрят обращение, то только во вторник, а мы все это время будем в воде. На днях купили шланг в 50 метров, выбросили его конец подальше, в сторону помойки, и вода теперь топит другой дом, а еще затекает за наш, – обреченно заключила Светлана Кононова.

Тем временем вода все прибывает. За жилым строением еще много снега, а еще там обнаружили много мусора и даже тела мертвых животных.

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