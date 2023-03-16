«Как нам на работу идти?» Якутяне выбирались из затонувшего подъезда с помощью матраса

Затопленный подъезд. Фото: скриншот видео

В ночь на 17 марта в двухэтажном деревянном доме на Жорницкого, 17 разыгралась беспощадная «борьба» между жильцами и стихией. Вода из септика затопила подъезд и заперла людей в собственном доме.

Невозможно было ни зайти, ни выйти. А людям ведь с утра на работу идти. И что сказать начальству? «Не могу выйти из подъезда»? Видео перед «ночной битвой» жильцы опубликовали вечером в телеграм-канале округа. Посмотреть его можно здесь.

Редакция «КП — Якутия», увидев его, с утра съездила на место и проверила, какова ситуация там сейчас.

Прибыв на место, мы заметили застывающие следы жестокой «схватки» — кто-то конкретно провалился в снег с водой, какая-то машина буксовала и чуть не вмерзла по колеса в лед, суровый матрац, по которому явно прыгали люди, чтобы пройти через опасный участок, плавающая дверь и т.д.

Мы прошли это «поле брани» и с опаской зашли в подъезд. Вода еще не до конца промерзла. Трещит, хлюпает. По правде говоря, изрядно пугает. Видео — здесь.

Постучав в двери, мы поговорили с жильцами, теми, кому не надо было с утра на работу, в школу. И спросили, как людям удалось прорваться наружу.

«А это мужики притащили откуда-то дверь. Я тоже искал, но ничего не нашел, — рассказал нам юноша по имени Алексей. — Как вышли? Да это, так прошли. Кто-то по воде, а кто-то перелезал с краю, по бордюру».

По его словам, это вода еще спала, до этого было выше.

«Мы заявку еще 8 марта давали. Капало-капало. А вчера разорвало, видите, вообще все затопило, — говорит другая жительница дома Людмила Викторовна. — Управа говорит: ждите апреля, там будет расселение».

Как оказалось, в этом доме люди живут только в первом подъезде. Во втором в ноябре произошел пожар, и жильцов переселили, в том числе в первый подъезд. Так, сама Людмила Викторовна тоже переехала сюда из второго подъезда.

Скоро снег начнет таять. И все потечет в подъезд. А вода уже не будет промерзать. И как быть тогда?

По всей видимости, главная «битва» ждет жильцов еще впереди.

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