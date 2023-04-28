«Затопило за час». В Якутске девочка плыла дома в тазике, чтобы добраться до туалета

Для семилетней девочки это все как игра. Фото: скриншот видео

Якутск этой весной переживает не только аномальный снегопад (выпало пять месячных норм осадков), но и последствия — улицы и дворы затопило талыми водами. Топит даже центр, уже не говоря об окраинах с аварийными домами.

Медсестра и многодетная мама Кира из Якутска вернулась вчера, 27 апреля, со смены домой, как обычно, легла немного вздремнуть. А когда проснулась, увидела, что вся ее квартира затоплена.

«Затопило в первый раз за 20 лет. Буквально за час. Я вообще в шоке была. Со смены пришла, отдохнуть легла, просыпаюсь — и на воду наступаю!» — рассказала она корреспонденту «КП — Якутия».

Кира и ее семилетняя дочь Ева были неготовы к внезапному потопу. Женщина достала резиновые сапоги дочери, но они оказались малы. И маленькая девочка, которой так некстати захотелось в туалет, поплыла туда — в тазике.

Ее мать тем временем вместе с другими жильцами дома на Космонавтов, 3/1 начала в спешке искать выход из ситуации. Звонили куда только могли дозвониться. Потом кто-то нашел номер службы аренды насоса. Соседи скинулись и заказали. Стоила эта ныне позарез востребованная услуга 2000 рублей. Откачали.

А на следующий день, 28 апреля, видео, где девочка плавает в тазике, заполонило якутские паблики и взбудоражило общественность.

Мы съездили на место и проверили, как там обстоят дела сейчас. Хозяйка показала нам, какой глубины была вода в квартире. Видео смотрите по этой ссылке.

«Кровать на кровать поставила. Все намокло. Стол у меня новый испорчен, холодильник тоже, зимой пользуюсь им. Это теплые полы, я ими пользоваться уже не буду, а то опасно, внутри же это [оборудование]. Какими силами и на какие финансы я буду все это теперь менять? Пол уже волной пошел», — сокрушается она.

Женщина все еще на эмоциях, ведь опасность еще не миновала. На время экстренной ситуации маленькую Еву забрала к себе ее старшая сестра, которая живет отдельно.

Комментарий управы округа

Сегодня глава Строительного округа, куда входит дом Киры, Василий Пинигин отчитался об откачке воды по данному адресу.

«На адресе ул. Космонавтов, 3/1 произведена откачка силами управляющей компании «Юнион». Уровень воды спал. Жильцов в квартирах нет, возможности проверить нет. Будем держать на контроле», — сообщил он.

По всей видимости, откачивать придется еще не раз. Ведь оттайка идет, и вода опять потихоньку прибывает.

Двухэтажный деревянный дом 1964 года постройки был признан аварийным в 2019 году. Износ — 96%. Кира рассказала, что их должны расселить в следующем году.

Ранее «КП — Якутия» писала о затоплении другого многоквартирного дома в Якутске по адресу Коммунаров, 19 в том же Строительном округе. Жильцы не могли даже выйти из подъезда и были несказанно рады поддонам. В последнее время спрос на паллеты растет с неимоверной скоростью.

Впрочем, есть жители, которые с юмором отнеслись к стихийному бедствию. Например, один горожанин покатался на резиновой лодке по огромной луже в центре города.

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