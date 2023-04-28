«Затопило за час». В Якутске девочка плыла дома в тазике, чтобы добраться до туалета

Для семилетней девочки это все как игра. Фото: скриншот видео
Якутск этой весной переживает не только аномальный снегопад (выпало пять месячных норм осадков), но и последствия — улицы и дворы затопило талыми водами. Топит даже центр, уже не говоря об окраинах с аварийными домами.
Медсестра и многодетная мама Кира из Якутска вернулась вчера, 27 апреля, со смены домой, как обычно, легла немного вздремнуть. А когда проснулась, увидела, что вся ее квартира затоплена.
«Затопило в первый раз за 20 лет. Буквально за час. Я вообще в шоке была. Со смены пришла, отдохнуть легла, просыпаюсь — и на воду наступаю!» — рассказала она корреспонденту «КП — Якутия».
Кира и ее семилетняя дочь Ева были неготовы к внезапному потопу. Женщина достала резиновые сапоги дочери, но они оказались малы. И маленькая девочка, которой так некстати захотелось в туалет, поплыла туда — в тазике.
Ее мать тем временем вместе с другими жильцами дома на Космонавтов, 3/1 начала в спешке искать выход из ситуации. Звонили куда только могли дозвониться. Потом кто-то нашел номер службы аренды насоса. Соседи скинулись и заказали. Стоила эта ныне позарез востребованная услуга 2000 рублей. Откачали.
А на следующий день, 28 апреля, видео, где девочка плавает в тазике, заполонило якутские паблики и взбудоражило общественность.
Мы съездили на место и проверили, как там обстоят дела сейчас. Хозяйка показала нам, какой глубины была вода в квартире. Видео смотрите по этой ссылке.
«Кровать на кровать поставила. Все намокло. Стол у меня новый испорчен, холодильник тоже, зимой пользуюсь им. Это теплые полы, я ими пользоваться уже не буду, а то опасно, внутри же это [оборудование]. Какими силами и на какие финансы я буду все это теперь менять? Пол уже волной пошел», — сокрушается она.
Женщина все еще на эмоциях, ведь опасность еще не миновала. На время экстренной ситуации маленькую Еву забрала к себе ее старшая сестра, которая живет отдельно.
Сегодня глава Строительного округа, куда входит дом Киры, Василий Пинигин отчитался об откачке воды по данному адресу.
«На адресе ул. Космонавтов, 3/1 произведена откачка силами управляющей компании «Юнион». Уровень воды спал. Жильцов в квартирах нет, возможности проверить нет. Будем держать на контроле», — сообщил он.
По всей видимости, откачивать придется еще не раз. Ведь оттайка идет, и вода опять потихоньку прибывает.
Двухэтажный деревянный дом 1964 года постройки был признан аварийным в 2019 году. Износ — 96%. Кира рассказала, что их должны расселить в следующем году.
Ранее «КП — Якутия» писала о затоплении другого многоквартирного дома в Якутске по адресу Коммунаров, 19 в том же Строительном округе. Жильцы не могли даже выйти из подъезда и были несказанно рады поддонам. В последнее время спрос на паллеты растет с неимоверной скоростью.
Впрочем, есть жители, которые с юмором отнеслись к стихийному бедствию. Например, один горожанин покатался на резиновой лодке по огромной луже в центре города.
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