«Дом наклонился, треснули окна, ночью боимся спать». Больше пяти лет семья в Якутске добивается помощи от властей

Фото: KP.RU

Пока насос выкачивает воду из дома, талые ручьи затекают обратно. В центре Якутска разваливается и тонет 93-летний дом. В редакцию «КП – Якутии» обратилась жительница с криком отчаяния.

Этому дому уже 93 года. Фото: KP.RU

Семья Надежды Махмадназаровой живет в собственном доме в Центральном округе столицы крупнейшего региона России, но для них это всего лишь красивые слова. У них нет отопления, водопровода, канализации и газа.

Раньше строение отапливала русская печка, но ее сменили на обычный котел. Каждый день женщине приходится топить печку углем или дровами.

– Дом 1930 года постройки. Холодно, ходим в тёплой обуви. Удобства на улице или в ведро. Как вы понимаете, душа тоже нет. Ночью боимся спать дом трещит, наклонился, треснули стекла на окнах. Я сама на пенсии, но работаю санитаркой в тубдиспансере. Возраст и здоровье не позволяет уже взять ипотеку или кредит.

Из-за сильной просадки стекла в окнах потрескались. Фото: KP.RU

От ветхости стены накренились, потолок местами волнистый. По словам Надежды, ночью слышно, как проседает дом, в нескольких окнах уже появились трещины.

Она вспоминает, как много лет назад в Верхоянском районе жила в деревне в 18 километрах от райцентра в более благоустроенных условиях.

Весеннее половодье с доставкой на дом

Дом находится между трёх дорог, их как и соседские участки отсыпали. Так как двор Надежды оказался в низине, его постоянно затапливает.

– Каждый год топит котельную, с этим уже смирились и сами откачивали. В первый раз сильно затопило в 2018 году, никому тогда не было дела до нас, пока в СМИ не обратились, управа не реагировала. В этом году опять наводнение оказалось особенно сильным, дом затопило полностью.

Недавно хозяйка дома вышла в отпуск, и все деньги ушли на спасение от потопа.

– Маленький насос сгорел. Купили второй – тоже сгорел. Пришлось приобретать помпу, но качать некуда. Мы ее в одну сторону выкачиваем, а она с другой стороны заходит. Дозвонилась до управы центрального округа, после всех скандалов приезжают откачивают.

Она сомневается, что даже за лето земля под полом просохнет.

Сутки напролет в доме работает помпа. Фото: KP.RU

В доме она живет с дочерью 13 лет. У подростка с детства хронический бронхит, перенесла два раза двухстороннюю пневмонию из-за неправильного диагноза. Сейчас у неё проблемы с сердцем, исключены большие физические нагрузки. Боюсь не столько за своё, сколько за её здоровье, говорит Надежда.

Фото предоставлено Надеждой Махмадназаровой

Бесконечный круг ада под названием бюрократия

Раньше дом принадлежал городской больнице. В 2001 году семья Надежды арендовала его, а в 2010 году выкупила, но официально земля до сих пор принадлежит министерству имущественных и земельных отношений (МИЗО) республики.

– При оформлении купли-продажи риелтор сказал, что землю можно будет зарегистрировать позже на основании документа о собственности дома. Спустя некоторое время мы решились на это, чтобы получить разрешение на подключение газа, и тут началось. Сперва наш дом везде по бумагам числился снесенным, потом документы на него нашлись, слава богу. Но оказалось, что мы находимся в красной зоне – с одной стороны газ, с другой – высоковольтная линия, поэтому оформить так и не получилось.

За последние более 10 лет накопилась большая кипа обращений и ответов от разных ведомств городских, региональных и федеральных. Фото: KP.RU

Разобраться в ситуации не помогли и юристы. В последний раз семья потратила на услуги «Единого юридического центра» 200 тысяч рублей, но когда против компании завели уголовное дело, семью Махмадназаровой не признали пострадавшими, поэтому они остались без компенсации.

В бесконечных переписках с разными ведомствами выяснилось, что через участок семьи планируется обустроить дорогу от Лермонтова до Объездного шоссе. Правда, выкупить дом власти Якутска пока ни разу не предлагали.

– Больше 5 лет чиновники гоняют друг к другу. Подавали в суд – отказ, то у них красные линии, то реконструкция дороги. Писала в приемную президента России в Москву, оттуда перенаправили к местным властям. Пригласили написать заявления, в итоге те же отказы. Обращалась в приемную Дмитрия Медведева «Единой России», пообещали помочь, и на этом всё, – вспоминает она.

Стены накренились, в них образовались щели. Фото: KP.RU

В конце апреля после прямой линии главы Якутии Айсена Николаева Надежду вновь пригласили в МИЗО, но и тут надежды не оправдались. Ее попросили собрать документы, которые она и так принесла на встречу. Когда она попыталась показать их, то в ответ представитель ведомства попросил прислать их в электронном виде на почту.

– Толком никто ничего не предлагал. Уполномоченный по защите прав человека Сардана Гурьева пригласила на беседу с земельщиками, те предложили купить участок на аукционе. Куда ещё обращаться и просить помощи я не знаю. Дом оседает, как бы на голову не упал.

На днях Надежда была в управе своего округа. Ей предложили оформить на этом же месте новый участок.

– Мы уже проходили это несколько лет назад, тогда мне выделили посередине моего участка небольшой треугольник, на котором, извините, я даже туалет поставить не смогу, не что дом. Даже землю под домом не дают зарегистрировать. В итоге мы ничего не можем сделать, кругом одни растраты на дом, а другого жилья у нас нет, у меня на содержании дочь подросток.

Помочь одной откачкой здесь нельзя. Надежда планирует оценить ущерб нанесенный потопом. Не исключено, что семья обратится в прокуратуру.

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