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Происшествия4 мая 2023 7:00

«Дом наклонился, треснули окна, ночью боимся спать». Больше пяти лет семья в Якутске добивается помощи от властей

Семья в Якутске много лет страдает от земельной бюрократической ловушки, в которую попала после покупки дома
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Пока насос выкачивает воду из дома, талые ручьи затекают обратно. В центре Якутска разваливается и тонет 93-летний дом. В редакцию «КП – Якутии» обратилась жительница с криком отчаяния.

Этому дому уже 93 года. Фото: KP.RU

Этому дому уже 93 года. Фото: KP.RU

Семья Надежды Махмадназаровой живет в собственном доме в Центральном округе столицы крупнейшего региона России, но для них это всего лишь красивые слова. У них нет отопления, водопровода, канализации и газа.

Раньше строение отапливала русская печка, но ее сменили на обычный котел. Каждый день женщине приходится топить печку углем или дровами.

– Дом 1930 года постройки. Холодно, ходим в тёплой обуви. Удобства на улице или в ведро. Как вы понимаете, душа тоже нет. Ночью боимся спать дом трещит, наклонился, треснули стекла на окнах. Я сама на пенсии, но работаю санитаркой в тубдиспансере. Возраст и здоровье не позволяет уже взять ипотеку или кредит.

Из-за сильной просадки стекла в окнах потрескались. Фото: KP.RU

Из-за сильной просадки стекла в окнах потрескались. Фото: KP.RU

От ветхости стены накренились, потолок местами волнистый. По словам Надежды, ночью слышно, как проседает дом, в нескольких окнах уже появились трещины.

Она вспоминает, как много лет назад в Верхоянском районе жила в деревне в 18 километрах от райцентра в более благоустроенных условиях.

Весеннее половодье с доставкой на дом

Дом находится между трёх дорог, их как и соседские участки отсыпали. Так как двор Надежды оказался в низине, его постоянно затапливает.

– Каждый год топит котельную, с этим уже смирились и сами откачивали. В первый раз сильно затопило в 2018 году, никому тогда не было дела до нас, пока в СМИ не обратились, управа не реагировала. В этом году опять наводнение оказалось особенно сильным, дом затопило полностью.

Недавно хозяйка дома вышла в отпуск, и все деньги ушли на спасение от потопа.

– Маленький насос сгорел. Купили второй – тоже сгорел. Пришлось приобретать помпу, но качать некуда. Мы ее в одну сторону выкачиваем, а она с другой стороны заходит. Дозвонилась до управы центрального округа, после всех скандалов приезжают откачивают.

Она сомневается, что даже за лето земля под полом просохнет.

Сутки напролет в доме работает помпа. Фото: KP.RU

Сутки напролет в доме работает помпа. Фото: KP.RU

В доме она живет с дочерью 13 лет. У подростка с детства хронический бронхит, перенесла два раза двухстороннюю пневмонию из-за неправильного диагноза. Сейчас у неё проблемы с сердцем, исключены большие физические нагрузки. Боюсь не столько за своё, сколько за её здоровье, говорит Надежда.

Фото предоставлено Надеждой Махмадназаровой

Фото предоставлено Надеждой Махмадназаровой

Бесконечный круг ада под названием бюрократия

Раньше дом принадлежал городской больнице. В 2001 году семья Надежды арендовала его, а в 2010 году выкупила, но официально земля до сих пор принадлежит министерству имущественных и земельных отношений (МИЗО) республики.

– При оформлении купли-продажи риелтор сказал, что землю можно будет зарегистрировать позже на основании документа о собственности дома. Спустя некоторое время мы решились на это, чтобы получить разрешение на подключение газа, и тут началось. Сперва наш дом везде по бумагам числился снесенным, потом документы на него нашлись, слава богу. Но оказалось, что мы находимся в красной зоне – с одной стороны газ, с другой – высоковольтная линия, поэтому оформить так и не получилось.

За последние более 10 лет накопилась большая кипа обращений и ответов от разных ведомств городских, региональных и федеральных. Фото: KP.RU

За последние более 10 лет накопилась большая кипа обращений и ответов от разных ведомств городских, региональных и федеральных. Фото: KP.RU

Разобраться в ситуации не помогли и юристы. В последний раз семья потратила на услуги «Единого юридического центра» 200 тысяч рублей, но когда против компании завели уголовное дело, семью Махмадназаровой не признали пострадавшими, поэтому они остались без компенсации.

В бесконечных переписках с разными ведомствами выяснилось, что через участок семьи планируется обустроить дорогу от Лермонтова до Объездного шоссе. Правда, выкупить дом власти Якутска пока ни разу не предлагали.

– Больше 5 лет чиновники гоняют друг к другу. Подавали в суд – отказ, то у них красные линии, то реконструкция дороги. Писала в приемную президента России в Москву, оттуда перенаправили к местным властям. Пригласили написать заявления, в итоге те же отказы. Обращалась в приемную Дмитрия Медведева «Единой России», пообещали помочь, и на этом всё, – вспоминает она.

Стены накренились, в них образовались щели. Фото: KP.RU

Стены накренились, в них образовались щели. Фото: KP.RU

В конце апреля после прямой линии главы Якутии Айсена Николаева Надежду вновь пригласили в МИЗО, но и тут надежды не оправдались. Ее попросили собрать документы, которые она и так принесла на встречу. Когда она попыталась показать их, то в ответ представитель ведомства попросил прислать их в электронном виде на почту.

– Толком никто ничего не предлагал. Уполномоченный по защите прав человека Сардана Гурьева пригласила на беседу с земельщиками, те предложили купить участок на аукционе. Куда ещё обращаться и просить помощи я не знаю. Дом оседает, как бы на голову не упал.

На днях Надежда была в управе своего округа. Ей предложили оформить на этом же месте новый участок.

– Мы уже проходили это несколько лет назад, тогда мне выделили посередине моего участка небольшой треугольник, на котором, извините, я даже туалет поставить не смогу, не что дом. Даже землю под домом не дают зарегистрировать. В итоге мы ничего не можем сделать, кругом одни растраты на дом, а другого жилья у нас нет, у меня на содержании дочь подросток.

Помочь одной откачкой здесь нельзя. Надежда планирует оценить ущерб нанесенный потопом. Не исключено, что семья обратится в прокуратуру.

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