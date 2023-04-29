Откачали своими силами. В Якутске затопило соседей «дома с поддонами»

Затопленный дом на Коммунарова, 23

В редакцию «КП-Якутия» обратился житель четырехквартирного дома по улице Коммунаров, 23. Их дом топит уже шестые сутки, но помощи от управляющей компании они так и не дождались.

— Топить нас начало дней шесть назад. Но наша управляющая компания никак не реагирует на это. Мы звонили, заказывали «фекалки», но никто не приехал, — говорит Сергей.

Люди спали в затопленном доме, тщетно ожидая помощи. Фото: предоставлено «КП-Якутия»

Фото: предоставлено «КП-Якутия»

По словам мужчины, их дом топит практически каждый год, но в этом году особенно сильно. Сергей даже снял видео, где видно, что глубина воды составила более 40 сантиметров — она даже заливается в горло резиновых сапог. Видео можно посмотреть здесь.

— В итоге мы скинулись с соседями и купили насос на личные средства. За ночь воду удалось откачать. Но откачка своими силами даст лишь временный эффект. Все имущество испорчено. Полы насквозь мокрые, а это может быть опасно для жизни из-за электропроводки, — отмечает мужчина.

Позавчера, 27 апреля, Сергей оставил заявку УК «Юнион». Управляющая компания сперва обещала привезти мотопомпу. На следующий день жилец позвонил узнать, что с его заявкой. Но тут его внезапно огорошили, сказав, что дом не относится к УК «Юнион».

— Потом я смог дозвониться до какого-то заместителя начальника, ему объяснил ситуацию. Он сам удивился: «Как это вы не относитесь?» и обещал прислать «фекалку». Но эта «фекалка» так и не приехала. Тогда мы вечером в 6 часов сами поехали и купили насос, — рассказывает Сергей.

Жильцам самим пришлось взять в руки спасение своего дома. Фото: предоставлено «КП-Якутия»

Полы все еще мокрые, существует опасность короткого замыкания. Фото: предоставлено «КП-Якутия»

Редакция «КП-Якутия» дозвонилась до УК «Юнион» и диспетчер сообщила, что дом №23 на улице Коммунаров не обслуживается ими с июня 2022 года. На вопрос, кому же тогда их передали, она затруднилась ответить и сказала, что подобную информацию им не сообщают. В управе же Строительного округа сегодня выходной день.

Напомним, ранее в СМИ разошлась история, где жители затопленного аварийного дома на улице Коммунаров, 19 поблагодарили кандидата в городскую думу за доставленные поддоны. Людей безостановочно топило два дня.

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