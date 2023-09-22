«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы по маршруту «Якутск – Москва» с 30 октября

«Аэрофлот» возобновляет полеты с субсидированными билетами по маршруту «Якутск - Москва». Фото: Мария ЛЕНЦ

К 1 октября планируется, наконец, завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска – полная длина полосы составит 3600 м. Если, конечно, не произойдет задержки из-за срыва сроков монтажа светосигнального оборудования.

После завершения ремонтных работ авиакомпания «Аэрофлот» должна возобновить свои полеты по маршруту «Якутск – Москва – Якутск». Первый рейс из Якутска в столицу страны запланирован на 30 октября. Стоимость билета в одну сторону – 24 544 рубля.

Первый рейс «Аэрофлота» по маршруту «Якутск - Москва» запланирован на 30 октября. Фото: скриншот с сайта авиакомпании

Напомним, что авиаперевозчик получил субсидию от Росавиации на выполнение рейсов «Якутск – Москва – Якутск», но летом не смог ее освоить, так как прекратил свои полеты в Якутск из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта.

В результате якутяне в период летних отпусков остались только с родной авиакомпанией «Якутия». Цены билетов в одну сторону до Москвы доходили до 90 тысяч рублей, что несказанно удивило и возмутило даже самого богатого депутата Якутии Виктора Федорова.

Не помогло даже дополнительное выделение Росавиацией 121 миллиона рублей на субсидирование авиаперевозок, потому что их продавали только льготным категориям населения. 13 июня, в день открытия продажи, даже эти билеты смели буквально за два часа. Остались билеты только на осень.

И вот теперь «Аэрофлот» возвращается с субсидированными билетами для всех категорий населения. Срок полетов – до конца этого года. На момент написания статьи в продаже есть билеты с 9 ноября. Субсидированный билет в одну сторону стоит 9200 рублей.

На момент написания статьи в продаже есть билеты с 9 ноября. Фото: скриншот с сайта авиакомпании

И, конечно, самый главный вопрос. А что с субсидированными билетами для всех категорий населения на следующий год?

Недавно вице-премьер Юрий Трутнев, подводя итоги ВЭФ-2023, отметил, что федеральное правительство не планирует сокращать поток финансирования на субсидирование перелетов на Дальний Восток. По словам полпреда, никаких предпосылок для этого нет.

– Объем субсидий будет сохранен, никаких рисков в этом направлении мы не ощущаем, – подчеркнул федеральный чиновник.

В 2022 году «Аэрофлот» 7 декабря открыл продажу субсидированных билетов на полеты в 2023 году. Посмотрим, как будет происходить продажа в этом году.

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