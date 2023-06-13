«На лето – нет, осталась только осень». Якутяне за два часа раскупили субсидированные авиабилеты до Москвы и обратно

Фото: KP.RU

Утром 13 июня СМИ сообщили, что поступили в продажу субсидированные авиабилеты по маршрутам Якутск – Москва, Якутск – Иркутск и в обратном направлении для льготных категорий населения.

Рейсы выполняет авиакомпания «Якутия». Стоимость льготного тарифа по маршруту Якутск – Москва составляет 7 000 рублей, Якутск - Иркутск – 2500 рублей. Приобрести билеты можно только в авиакассах.

Фото: KP.RU

В своем телеграм-канале ГАВС начал принимать заявку на бронирование, уточнив, что лучше все-таки поехать покупать билеты в кассы.

– По субсидии всегда выделяется определенное количество мест на каждом рейсе, выделение мест авиакомпанией исходило и от текущей загрузки рейса в том числе, – сообщили в ГАВС.

А уже через два часа Главное агентство воздушных сообщений (ГАВС) Якутска сообщило, что на июнь, июль, август мест по субсидии нет, остались билеты на сентябрь, октябрь.

Отметим, что до Иркутска билеты еще остались, они не так востребованы у якутян, как полеты в Москву и обратно.

Фото: KP.RU

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