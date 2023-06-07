Авиакомпании «Якутия» выделили более 121 млн рублей на субсидирование авиабилетов для льготников

Фото: yakutia.aero

Свыше 121 миллиона рублей выделено авиакомпании «Якутия» на субсидированные авиабилеты, сообщил глава республики Айсен Николаев на своей пресс-конференции в среду, 7 июня.

Такое решение принял 6 июня Минтранс РФ.

Субсидированными авиабилетами могут воспользоваться не все, а только льготные категории населения. Это граждане до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающее их лицо, сопровождающий ребенка-инвалида, инвалид с детства II или III группы, многодетные семьи.

Билеты обещают выложить в продажу в ближайшее время.

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