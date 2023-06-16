В аэропорту «Якутск» завершили промежуточный этап реконструкции взлетно-посадочной полосы

Фото: пресс-служба аэропорта Якутска

С 16 июня новая рабочая длина взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска составляет 1800 м (вместо 1650 м), что позволит принимать среднемагистральные воздушные суда.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, с 15 мая до 15 июня генподрядчик НАО «Ирмаст-Холдинг» провел строительно-монтажные работы. На торце ВПП расширена зона для разворота воздушных судов более чем в два раза, новый «карман» рассчитан на прием Boeing-777-300.

Последующий этап реконструкции ВПП будет более трудоемким и охватит оставшийся участок длиной 1625 м. Работы здесь будут вестись до 15 августа. Еще некоторое время займет установка нового светосигнального оборудования и сертификация аэродрома.

Планируется, что к 1 октября этого года реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» будет полностью завершена, полная длина полосы составит 3600 м (в т.ч. 200 м свободной зоны).

Авиакомпания S7 продолжит летать в Новосибирск (частота до 5 рейсов в сутки семь дней в неделю); в Иркутск (семь дней в неделю) и Владивосток (четыре раза в неделю) на самолетах типов Airbus A320neo и Embraer-170 LR.

АК «Якутия» продолжит выполнять рейсы в Москву и Санкт-Петербург с технической посадкой (40 мин) в аэропорту Нижневартовск, в Санкт-Петербург с посадкой в Екатеринбурге, в Сочи и Минеральные Воды через Москву на воздушных судах типов Boeing 737-700 и 800. Возобновятся рейсы в города Сибири и Дальнего Востока на самолетах SSJ 100.

С 17 июня к полетам в Екатеринбург до четырех рейсов в неделю приступит АК «Уральские авиалинии» на самолете Airbus A320neo.

Также ожидается возобновление международного рейса Якутск – Харбин авиакомпании «Якутия». Ведутся переговоры о выполнении полетов в Красноярск авиакомпанией «КрасАвиа» на воздушном судне Як-42.

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