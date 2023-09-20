Подрядчик отчитался о завершения бетонных работ на ВПП и планах по монтажу светосигнального оборудования. Фото: минтранс Якутии

Глава якутского минтранса раскритиковал темп выполнения работ по реконструкции взлетной полосы, сообщает минтранс Якутии.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев осмотрел ход реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск. Работы ведутся в рамках инициативы «Развитие региональных аэропортов» национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Глава минтранса провел совещание с подрядчиками, на котором раскритиковал ответственные лица за срыв срока монтажа светосигнального оборудования, что может привести к задержке возобновления полетов в штатном режиме

Подрядчик отчитался о завершения бетонных работ на ВПП и планах по монтажу светосигнального оборудования.

Напомним, что к 1 октября этого года запланировано завершение реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск», а полная длина полосы составит 3600 м (в т.ч. 200 м свободной зоны).

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