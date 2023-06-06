Министр транспорта Якутии рассказал про субсидированные авиабилеты до Москвы

Фото: Аэропорт Якутска

6 июня министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев провел прямой эфир в соцсетях. Он рассказал, как обстоит дело с авиабилетами с период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска.

– Субсидию на этот маршрут получила авиакомпания «Аэрофлот». До октября, ну или до сентября, в период реконструкции полосы, они не будут выполнять эти рейсы. Но авиакомпании «Якутия» и «S7» подали заявки на дополнительный отбор [субсидий], который объявила Росавиация. Ждем результатов и надеемся на положительное решение.

Результаты отбора будут известны до 15 июня.

Чиновник отметил, что дефицита билетов на авиарейсы до центральных городов России нет. А если покупать билеты заблаговременно, то можно приобрести их по доступным ценам.

– Безусловно, если будете покупать билеты за день или два до вылета, они продаются по высоким ценам. Если заблаговременно спланировать маршрут, например, за 10 дней, то можно приобрести билеты по базовому тарифу.

После 15 июня, когда взлетную полосу увеличат до 1800 метров, будут привлечены дополнительные типы самолетов. Например, S7 будет летать на больших самолетах Airbus 320, «Якутия» поставит дополнительный борт 737-800. Кроме того, лететь в Якутск заявились «Уральские авиалинии».

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